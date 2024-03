L'audiolibro, strumento di aggregazione socio culturale e nuova opportunità di marketing

Sin dalla sua comparsa l'evoluzione dell'uomo è passata anche attraverso fasi "rivoluzionare" che hanno comportato notevoli cambiamenti legati alla scrittura. La scrittura per l'uomo è sempre stata un mezzo per poter in qualche modo tramandare esperienze particolari come già possono testimoniare le incisioni rupestri recuperate in varie grotte. Una data importantissima per la storia della scrittura è il 3200 A.C. Periodo di riferimento delle "Tavolette di Uruk" ritrovate in Iraq.

Evento straordinario è senza ombra di dubbio l'invenzione della stampa avvenuta nel 1448 per mano del genio di Johann Gutenberg. L'evoluzione digitale ci porta invece al 1998, anno in cui Amazon propone il primo Ebook Reader. Per quanto concerne l'Audiolibro come concetto primordiale si può benissimo dire che sia sempre esistito dal momento che le storie e le prime nozioni prima dell'avvento della scrittura venivano tramandate solo oralmente. Il digitale ha semmai ritrovato il gusto di usare la voce come strumento per arricchire la narrazione di un libro. Al giorno d'oggi molte persone per disturbi fisici che limitano la vista o semplicemente le normali capacità di apprendimento e di lettura tradizionale su un libro cartaceo si affidano alla compagnia di una piacevole voce.