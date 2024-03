La storia di Alice, prima doppiatrice in Italia con sindrome di Down: "Sogno di fare la top model"

Ha 20 anni, frequenta con successo l'ultimo anno dell’istituto professionale Marconi di Prato per grafico pubblicitario, ha seguito corsi di danza contemporanea e di nuoto, è appassionata di musica e adora le serie tv americane e come tante sue coetanee posta i suoi selfie su Instagram e TikTok.

Ma Alice Gennaro è anche la prima doppiatrice con sindrome di Down in Italia: è sua la voce della protagonista del film spagnolo «Valentina», vincitore nel 2022 del premio Goya come miglior film d’animazione e la cui protagonista ha la sindrome di Down.

In occasione della Giornata mondiale della sindrome di Down, che ricorre il 21 marzo, il film arriva in Italia e l'adattamento è stato realizzato grazie alla collaborazione con l'Associazione Italiana Persone Down, di cui Alice è socia nella sede di Prato.

«E' stato fantastico dare voce a Valentina perché Valentina è simpatica e gioiosa. A volte è stato difficile, però sono riuscita» spiega Alice. La conferma viene anche da sua madre, Simona Becheri, 51 anni: «Per una settimana ha lavorato a Roma in sala di doppiaggio: faceva turni di tre ore la mattina ed il pomeriggio doveva rilassarsi perchè aveva dato tanto. Però a me e suo padre ci ha buttato lettarmente fuori dalla sala perchè non ci voleva».