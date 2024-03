Quando inizia la primavera 2024: ecco il giorno e l'ora dell'equinozio

La primavera è una delle stagioni più attese in Italia, rappresentando un periodo di transizione verso giornate più lunghe, clima più mite e una natura che esplode in colori e vitalità. Questa stagione porta con sé il risveglio dei boschi, le fioriture colorate e un generale senso di rinnovamento. Ma cosa segna esattamente l'inizio della primavera e quali fenomeni astronomici e naturali accompagnano questo cambiamento?

L'equinozio di primavera: il segnale astronomico del cambiamento

Il concetto di equinozio gioca un ruolo cruciale nell'alternarsi delle stagioni. Si tratta di un fenomeno astronomico che segna l'arrivo della primavera, avvenendo quest'anno il 20 marzo. L'equinozio di primavera, che avrà luogo esattamente alle 4:06, è caratterizzato dal momento in cui il Sole attraversa l'equatore celeste, portando a un giorno in cui la durata della luce diurna e dell'oscurità notturna è pressoché uguale in tutto il mondo.

La particolarità dell'equinozio, sia in primavera che in autunno, è che i raggi solari colpiscono perpendicolarmente l'asse di rotazione terrestre, illuminando gli emisferi nord e sud con la stessa inclinazione. Questo fenomeno, il cui nome deriva dal latino aequinoctium, indica un equilibrio tra giorno e notte, simboleggiando un punto di equilibrio naturale e astronomico.