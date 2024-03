Ha fatto nascere 14mila bambini, Rimini dedica un parco all'ostetrica Clelia Granci

Per 50 anni ha svolto la professione di ostetrica a Rimini, fino alla metà degli anni 2000, aiutando a venire al mondo ben 14 mila bambini. Conosciuta per la sua disponibilità e umanità, oltre che per la dedizione alla professione, Clelia Granci avrà ora un parco a lei dedicato.

Sabato mattina le verrà intitolata un’area verde nella frazione di Corpolò a cui parteciperanno familiari e amici della conosciutissima ostetrica. Nata nel 1933 nel quartiere alla periferia della città (madre portalettere e infermiera, padre muratore), Granci ha conseguito il diploma di ostetrica all’Università di Bologna nel 1957.

Al tempo, molte nascite avvenivano in casa e l’ostetrica era solita raggiungere i domicili in Vespa, accorrendo a ogni chiamata a qualsiasi ora del giorno e della notte. È morta nel 2012.