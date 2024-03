Arriva su WhatsApp la trascrizione dei messaggi vocali

WhatsApp introduce la trascrizione dei messaggi vocali: presto, gli utenti della popolare app di messaggistica potranno convertire i messaggi vocali in testo, facilitando la lettura in varie circostanze, come in ambienti rumorosi o per chi ha difficoltà uditive. Lo riferisce il Corriere della Sera.

La funzione, rivelata da WABetaInfo, si basa sul riconoscimento vocale dello smartphone e richiederà il download di 150 MB di dati aggiuntivi per il primo utilizzo, garantendo la sicurezza con la crittografia end-to-end.

Ancora non si conoscono i dettagli sulle tempistiche di rilascio o sulle lingue supportate. Questa novità arriva dopo che altre app, come Telegram, hanno già introdotto servizi simili, sottolineando l'importanza del rispetto delle buone maniere nell'uso dei messaggi vocali.