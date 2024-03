Anche Blake Lively chiede scusa per aver preso in giro Kate Middleton

Re Carlo III, il premier Rishi Sunak, il sindaco di Londra, la gente comune... Sul social network X, fioccano i messaggi di sostegno all’indirizzo della principessa Kate, che ieri ha annunciato di avere un tumore, di non averlo annunciato prima per non turbare i figli e che ha già cominciato la chemioterapia.

Tra i primi a esprimere la loro vicinanza, subito dopo l’annuncio, Jill Biden, Emmanuel Macron e Justin Trudeau.... Anche la stampa è compatta nel lodarne il coraggio e rileva che la schiettezza nella diagnosi possa incoraggiare più controlli.

C'è anche il «ramoscello d’ulivo» teso dai duchi di Sussex: secondo il Daily Mail e ITV News, il principe Harry si è messo in contatto con suo fratello maggiore William dopo aver appreso della diagnosi di Kate e, insieme a Meghan, ha parlato con i cognati.

Ma insieme alla simpatia e al sostegno c'è anche chi comincia a chiedere scusa per la girandola di voci, speculazioni, battute e meme circolate in queste settimane di assenza della moglie del futuro re dalla scena pubblica. Tra le prime a fare ammenda Blake Lively, l’attrice americana famosa per Gossip Girl. «Sono sicura che a nessuno importi oggi, ma sento di doverlo riconoscere. Ho fatto un post stupido sulla frenesia del 'fallito photoshop' e, miei cari, per quel post sono mortificata oggi».