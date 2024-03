Stravaganza miliardaria: la villa con eliporto e piscina a sfioro... su un grattacielo

I magnati dell'industria e i colossi del business sono celebri per le loro dimore esorbitanti e talvolta strampalate. Ma, stavolta, un imprenditore dal carattere alquanto estroso ha spinto il lusso delle residenze a un livello inaudito, innalzandolo.... a ben 122 metri dal suolo.

Posizionata in vetta a un edificio di 33 piani nel cuore di Bengaluru, in India, la sua imponente villa si dispiega su oltre 3.700 metri quadri, vantando due piani, un'area di atterraggio per elicotteri, giardini lussureggianti, una piscina a sfioro e un terrazzo circolare da cui godere di una vista a 360 gradi.

La residenza nei cieli di Vijay Mallya sorge sul tetto di un grattacielo, un complesso residenziale di lusso, frutto di un progetto congiunto con Prestige Estates Projects, capeggiato dal presidente Irfan Razack. Quest'ultimo ha commentato l'impresa dicendo: "Eretto su un esteso sbalzo a tale altezza, il progetto ha rappresentato una vera sfida, ma siamo riusciti a trasformare in realtà una visione originale".