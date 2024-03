Cath Bowie, star dei videogame a... 75 anni! Sei ore al giorno nel “mondo” di Fortnite

Cath Bowie, conosciuta come Grumpygran1948, è diventata una star dei videogiochi nonostante i suoi 75 anni. Originaria di Moray, in Scozia, ha destato l'attenzione per la sua incredibile abilità nel giocare a Fortnite, il famoso videogioco di Epic Games. Trascorre circa 6 ore al giorno online, esplorando e combattendo nel mondo virtuale del gioco.

La sua fama è esplosa dopo che SypherPK, un noto youtuber statunitense, ha notato le sue abilità e i suoi commenti divertenti. Il loro primo video insieme ha ottenuto più di mezzo milione di visualizzazioni, portando Cath a guadagnarsi migliaia di fan in tutto il mondo.

Nonostante inizialmente il nipote fosse scettico riguardo al suo successo nello streaming, ora è sorpreso e orgoglioso del suo risultato. Cath ha iniziato a interessarsi a Fortnite nel 2017, quando ha visto il nipote giocarci. Dopo tre anni di pratica, ha iniziato a trasmettere le sue partite online, ma non le piaceva il linguaggio "tossico" dei giocatori più giovani, quindi ha formato squadre di giocatori più anziani.