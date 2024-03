La rivelazione-choc di Sabrina Impacciatore: “Alcuni colleghi sul set mi mettevano le mani dappertutto”

Sabrina Impacciatore ha recentemente parlato della sua carriera e vita privata in un'intervista al Corriere della Sera. L'attrice romana ha discusso dei suoi esordi e delle difficoltà incontrate, incluso il tema delle violenze subite. Ha raccontato della sua esperienza lavorativa sia in Italia che negli Stati Uniti, evidenziando le differenze tra i due paesi, soprattutto riguardo al trattamento sul set e alla presenza dell'intimacy coordinator, un professionista che supervisiona le scene intime durante le riprese. Impacciatore ha espresso gratitudine per questo ruolo, rivelando di aver subito molestie da parte di alcuni colleghi in Italia, sia sul set che fuori. Ha ammesso di aver sempre sopportato in silenzio, ma ora riconosce l'importanza di denunciare tali comportamenti. Ha anche condiviso momenti difficili della sua carriera, inclusi episodi di discriminazione e di perdita di opportunità lavorative. "Venivo dall’Italia dove tanti colleghi mi mettevano le mani dappertutto, fuori set ne ho contati almeno quattro, e due con i professori a scuola. "Confesso di aver sempre subìto in silenzio. Una volta però gli occhi mi si riempirono di lacrime e quello la smise".