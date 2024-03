Bonus matrimonio 2024 per chi si sposa in chiesa: requisiti, quando arriva e come richiederlo

Il bonus matrimonio religioso rappresenta una nuova iniziativa legislativa volta a sostenere le coppie under 35 nel loro percorso verso il matrimonio celebrato in ambito religioso. Introdotto con la proposta di legge presentata il 13 ottobre 2022 e attualmente in discussione in Camera dei Deputati, prevede una detrazione IRPEF del 20% sulle spese documentate relative alla celebrazione del matrimonio religioso. Questo significa che le coppie eleggibili potranno beneficiare di un risparmio fiscale sulle spese per l'addobbo floreale, gli abiti, il servizio di ristorazione, di acconciatura e fotografico legate al loro giorno speciale.

Bonus matrimonio per chi si sposa in chiesa: requisiti, quando arriva e come richiederlo.

La detrazione si applica come uno sconto sulla quota IRPEF dovuta dall'individuo e viene riconosciuta al momento della dichiarazione dei redditi. La proposta prevede che la detrazione del 20% venga calcolata su un importo massimo di 20.000 euro, da ripartire in cinque anni in quote annuali uguali. Per essere riconosciuto, il bonus richiede che le spese vengano effettuate tramite bonifico bancario, carta di debito, o di credito, escludendo modalità di pagamento come contanti o assegni bancari.

Obiettivi e Motivazioni

L'introduzione del bonus per il matrimonio religioso mira a contrastare il calo dei matrimoni, specialmente tra i giovani, fornendo un supporto concreto alle coppie che optano per la celebrazione religiosa. La misura si pone come risposta alle difficoltà economiche, spesso citate come motivo principale per la preferenza verso il matrimonio civile.

Spese Detraibili

Sono detraibili le spese documentate legate alla celebrazione del matrimonio religioso, inclusi: