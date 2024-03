La storia delle gemelle siamesi Abby e Brittany Hensel fa il giro del mondo: Abby si è sposata IL VIDEO

?Conjoined twin Abby Hensel, of TLC’s “Abby & Brittany” is now married to an Army veteran? #CONJOINED pic.twitter.com/lFnNIW6tCd

La loro storia, già commovente e ricca di sfide, ha conquistato i cuori di milioni di persone fin dalla loro apparizione nel 1996 al programma di Oprah Winfrey. Nel 2012, un documentario di TLC ha seguito la loro vita quotidiana, mostrando la loro tenacia nel superare gli ostacoli e raggiungere traguardi come la laurea e il viaggio in Europa.

Il matrimonio di Abby, celebrato in segreto nel 2021 (e reso noto solo adesso), è stato un momento di grande gioia per la famiglia e i fan. Le foto della cerimonia e della festa, condivise sui social, hanno commosso il web.

La scelta coraggiosa dei genitori di non separarle

Nel 1990, i genitori rifiutarono l'operazione chirurgica per separarle, considerati i rischi elevati per la sopravvivenza di entrambe. Una decisione difficile ma carica d'amore, come ha spiegato il padre in un'intervista a Time nel 2001: "Come avremmo mai potuto scegliere solo una delle due?".

Un futuro pieno di speranza

La storia di Abby e Brittany è un esempio di forza, coraggio e determinazione. Nonostante le difficoltà, hanno saputo costruire una vita ricca di significato e di successi.

In futuro, le gemelle non escludono la possibilità di diventare mamme. Una strada non priva di ostacoli burocratici, ma che rappresenterebbe un ulteriore lieto fine per la loro straordinaria storia.

Un'ispirazione per tutti

La tenacia e la gioia di vivere di Abby e Brittany sono un'ispirazione per tutti. La loro storia ci insegna che l'amore, la famiglia e la forza d'animo possono superare qualsiasi ostacolo.