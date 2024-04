Stop alla produzione di Smart Fortwo, ecco perché...

«Come previsto, la produzione degli attuali modelli a due posti smart EQ fortwo coupé e cabrio» termina «entro la fine di marzo 2024": confermando informazioni in circolazione da tempo, una portavoce della Mercedes-Benz AG ha dichiarato che l’auto, la due posti preferita dagli italiani delle grandi città e in particolar modo dai romani che in questi anni hanno imparato a posteggiarla ovunque e comunque, è uscita di produzione. «Smart Automobile Co., Ltd» ha «lanciato i primi modelli di serie della nuova generazione di veicoli completamente elettrici per il marchio smart», ha premesso la portavoce rispondendo questa settimana all’ANSA alla domanda sulla sorte della piccola biposto Fortwo, la cui fine della produzione era stata prevista da riviste specializzate già un anno fa. «L'assistenza e la fornitura di ricambi per i clienti dei modelli smart EQ fortwo e forfour continueranno naturalmente a essere garantite», si è limitata ad aggiungere la portavoce.