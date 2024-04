Carbonara Day: la ricetta è "tarocca" nel 60% dei ristoranti stranieri. Ecco gli ingredienti giusti secondo Coldiretti

Accanto al fenomeno del «fake in Italy» contro il quale la Coldiretti sarà da lunedì 8 aprile al Brennero con migliaia di agricoltori che grazie alle forze dell’ordine vedranno aprire e controllare tir e autobotti, c'è, infatti, quello dei piatti nazionali che fuori dai nostri confini subiscono le più bizzarre modifiche. Un esempio - riferisce la Coldiretti - è l’utilizzo negli Usa del cosiddetto «Romano Cheese» che, oltre a non rispettare il rigoroso disciplinare di produzione, viene addirittura ottenuto negli Stati Uniti e in Canada dal latte di mucca e non di pecora.

Dall’uso del Romano cheese al posto del pecorino, a quello del bacon invece del guanciale, fino alla panna che sostituisce addirittura le uova. La pasta alla carbonara è una delle ricette italiane più taroccate dagli stranieri, tanto che quasi 6 italiani su 10 (57%) in viaggio all’estero si sono imbattuti in versioni storpiate della nostra cucina. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti su dati Noto Sondaggi in occasione del Carbonara Day che si celebra il 6 aprile.

Ma è lungo l’elenco dei piatti tricolori storpiati fuori dai confini - ricorda Coldiretti - dagli spaghetti alla bolognese che spopolano in Inghilterra, ma che non esistono nella tradizione nazionale se non nei menù acchiappaturisti, alla 'Pasta with Meatballs', pasta con le polpette che nessun italiano servirebbe a tavola. Fino ad arrivare al pesto proposto con mandorle, noci o pistacchi al posto dei pinoli e con il formaggio comune che sostituisce l’immancabile parmigiano reggiano e il pecorino romano.

La ricetta tradizionale della Carbonara secondo Coldiretti

L’origine del nome di psta alla Carbonara è incerta, dai movimenti carbonari a Carbonia, località sarda originaria di un cuoco che lavorava a Roma, fino all’aspetto conferito dal pepe che, aggiunto alla pasta, assomiglia al carbone.

Per preparare la ricetta tradizionale occorre tagliare il guanciale a dadini e rosolarlo in una padella con poco olio fino a farlo divenire trasparente mentre a parte si grattugia il pecorino romano da aggiungere in una terrina con due uova sbattute e una manciata di pepe, amalgamando gli ingredienti per ottenere un condimento cremoso. La pasta cotta - conclude la Coldiretti - deve essere versata in padella e fatta saltare con il guanciale per un minuto per poi aggiungere il condimento mescolando molto rapidamente con il cucchiaio di legno per poi spegnere il fuoco e servire la pasta.

Ma esiste una ricetta "tradizionale" della Carbonara?

La pasta alla Carbonara è un piatto iconico della cucina italiana, conosciuto e amato in tutto il mondo. Sebbene la sua ricetta sembri semplice, composta principalmente da guanciale, uova, pecorino romano (o parmigiano reggiano), pepe nero e pasta, spesso si accendono dibattiti appassionati sull'autenticità e le variazioni accettabili di questo classico piatto. La storia della Carbonara e le sue varianti riflettono la ricchezza e la complessità della gastronomia italiana.

Storia della Carbonara

La vera origine della pasta alla Carbonara è avvolta nel mistero e ci sono diverse teorie a riguardo. Una delle teorie più popolari suggerisce che il piatto sia stato inventato a Roma durante la Seconda Guerra Mondiale. L'influsso di truppe alleate in Italia portò alla disponibilità di razioni di cibo come uova in polvere e pancetta, che potrebbero essere stati utilizzati dagli italiani per creare un nuovo tipo di condimento per la pasta. Un'altra teoria propone che il piatto abbia origini più antiche, legate ai carbonai (carbonari) che lavoravano nelle regioni appenniniche, preparando un pasto semplice e sostanzioso con gli ingredienti a loro disposizione.

Nonostante le numerose storie sull'origine della Carbonara, la prima menzione documentata del piatto sembra apparire solo nel dopoguerra, il che fa pensare che si tratti di una ricetta relativamente moderna nella lunga storia della cucina italiana.

La ricetta "tradizionale"

La versione tradizionale della Carbonara si basa su pochi ingredienti di alta qualità, e ogni componente gioca un ruolo cruciale nel risultato finale:

Pasta : Spaghetti è la scelta più comune, ma rigatoni o bucatini sono altrettanto accettabili.

: Spaghetti è la scelta più comune, ma rigatoni o bucatini sono altrettanto accettabili. Guanciale : Il grasso del guanciale si scioglie a contatto con il calore, rilasciando un sapore intenso che è fondamentale per il piatto. Pancetta può essere usata come alternativa, ma il guanciale è preferito per la sua autenticità.

: Il grasso del guanciale si scioglie a contatto con il calore, rilasciando un sapore intenso che è fondamentale per il piatto. Pancetta può essere usata come alternativa, ma il guanciale è preferito per la sua autenticità. Uova : Solitamente si utilizza l'intero uovo (tuorlo e albume), ma alcune ricette richiedono solo i tuorli per una crema più ricca.

: Solitamente si utilizza l'intero uovo (tuorlo e albume), ma alcune ricette richiedono solo i tuorli per una crema più ricca. Formaggio : Pecorino Romano è il formaggio tradizionale per eccellenza, ma il Parmigiano Reggiano può essere usato per un gusto meno intenso.

: Pecorino Romano è il formaggio tradizionale per eccellenza, ma il Parmigiano Reggiano può essere usato per un gusto meno intenso. Pepe Nero: Macinato fresco per un'esplosione di sapore e calore.

Varianti e discussioni

Le varianti della Carbonara sono spesso oggetto di dibattiti tra puristi e innovatori. Alcune delle modifiche più comuni includono l'uso di pancetta al posto del guanciale, l'introduzione di panna nella salsa (una prassi non accettata dai puristi), o l'aggiunta di ingredienti come cipolla o aglio, che non sono presenti nella ricetta tradizionale.

In Italia, la deviazione dalla ricetta classica può essere vista come poco ortodossa, mentre all'estero queste variazioni sono spesso adattamenti al gusto locale o alla disponibilità di ingredienti.

La pasta alla Carbonara, in definitiva, rappresenta un perfetto esempio di come la cucina italiana possa essere semplice ma allo stesso tempo ricca di sapore e tradizione. Che si segua la ricetta tradizionale o si opti per una delle sue numerose varianti, la Carbonara rimane un piatto amato in tutto il mondo, capace di portare un pezzo di Italia a tavola.