Sofia Goggia in copertina con due piedi sinistri, un errore del fotoritocco scatena il web. L'autore si scusa

A scatenare le battute è l’immagine della campionessa stesa sul letto, che accanto al suo cane, Belle, viene mostrata con due piedi sinistri. Fra i primi ad accorgersene proprio la vincitrice di quattro Coppe del Mondo, che sui social ha commentato: "Quando ti accorgi che i tuoi piedi in copertina sono entrambi sinistri, il commento della 'nonna' (non mia) Carla in gastronomia" aggiungendo un video nel quale scherza con la signora al supermercato.

Le battute sul web continuano a fioccare: «Complimenti a Sofia Goggia! Sciare con due piedi sinistri non deve essere facile (il grafico di Kate Middleton colpisce ancora)» commenta Selvaggia Lucarelli. Tra le decine di osservazioni scherzose si va da «Un lavoro fatto... coi piedi» a «Sapevo che si era fatta un brutto infortunio ma non pensavo al punto di avere due piedi sinistri».

C'è chi ha creato versioni rieditate della cover con il titolo «I miei piedi sinistri». O anche, in post dove si ripubblica la copertina: «Cerca gli errori #goggia edition. Altro grande passatempo della settimana enigmistica gentilmente offerto. Suggerimento: guardate i piedi». Fra gli altri Matteo G.P. Flora, imprenditore e docente universitario, conduttore della rubrica del Tgcom Intelligenze Artificiali indirizza su Twitter un post al Corriere della sera: sbaglio o Sofia Goggia qui ha DUE PIEDI SINISTRI? C'è in programma qualche altro convegno per parlare di #AIGenerative e dei brutti cattivi che fanno #disinformazione?». Sull'homepage di Sette invece la copertina, al momento, non appare e si rilancia la coverstory e l’intervista con un altra foto della campionessa insieme a Belle.