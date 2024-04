Privacy Tour 2024, da Messina parte il "bus" della consapevolezza che girerà l'Italia

La prima “tappa” del simbolico pulmino che rappresenta il Tour partirà da Messina , nelle giornate dell'11 e 12 aprile 2024, coinvolgendo Sicilia e Calabria. All’iniziativa organizzata nella città siciliana hanno aderito Ferrovie dello Stato Italiane, Fondazione FS italiane, Fondazione Magna Grecia, Fondazione Bonino Pulejo, Università di Messina, Google, Meta e Società Editrice Sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia, che nel corso degli ultimi anni ha sviluppato consolidati percorsi di formazione e informazione del suo pubblico, in particolare quello più giovane, con la divulgazione delle tematiche relative alla protezione dei dati personali. L’evento si articolerà in due momenti. Giovedì 11 aprile, alle ore 17,30 , presso la Stazione di Messina Centrale, si terrà la conferenza stampa di avvio del Tour, con la presenza del Collegio del Garante e la presentazione delle nuove adesioni al Tour. Il luogo, scelto come simbolica partenza del viaggio, è stato messo a disposizione da Ferrovie dello Stato Italiane e da Fondazione FS Italiane, sottolineando in questo modo la loro adesione alla call to action del Garante e l’impegno nel promuovere i temi legati alla privacy, con particolare attenzione nei confronti dei soggetti vulnerabili.

Parte dal Sud il “Privacy Tour 2024” , l’iniziativa lanciata dal Garante per la Protezione dei Dati Personali nel settembre scorso per chiamare a raccolta soggetti pubblici e privati e spingerli a realizzare percorsi di sensibilizzazione nei luoghi del nostro Paese dove è più necessario offrire occasioni di conoscenza e approfondimento sui temi della protezione dei dati personali e dell'uso responsabile del web e delle tecnologie , prima fra tutte l'intelligenza artificiale.

Il progetto lanciato dal Garante mira a promuovere attività ed eventi nei piccoli comuni e nel Sud, dove le persone potrebbero avere avuto meno possibilità di confrontarsi sui temi della privacy. L’obiettivo è quello di scongiurare il rischio di nuovi “divide” culturali tra chi conosce opportunità e rischi della società digitale e sa come difendersi, e chi queste conoscenze non le possiede. L’elenco dei firmatari del progetto, oltre al Garante, e i nuovi aderenti è consultabile sul sito del Garante al link https:// www.gpdp.it/privacytour2024" . Anche se viviamo nella società digitale ed ogni aspetto della nostra vita di persone, cittadini, utenti e consumatori dipende dai dati, - afferma il Collegio del Garante per la Protezione dei Dati Personali - in gran parte del nostro Paese risulta ancora scarsa la piena consapevolezza del loro valore. Per scongiurare quindi il rischio di nuovi divide culturali tra chi conosce opportunità e rischi della società digitale e sa come difendersi, e chi queste conoscenze non le possiede, il Garante ha lanciato questa nuova sfida. Chi la raccoglie, si impegna a organizzare nel corso del 2024, secondo un format disegnato dall’Autorità, eventi, iniziative, percorsi di formazione, anche a distanza, che affrontino i temi della privacy e siano rivolti alle persone più esposte ai pericoli della rete, in particolare i bambini e i nativi non digitali".

L'evento di Messina

Come annunciato durante State Of Privacy 2023, nel settembre scorso a Roma, il primo evento di lancio del tour si terrà a Messina, nelle giornate dell'11 e 12 aprile 2024, coinvolgendo Sicilia e Calabria. All’iniziativa organizzata nella città siciliana hanno aderito Ferrovie dello Stato Italiane, Fondazione FS Italiane, Fondazione Magna Grecia, Fondazione Bonino Pulejo, Università di Messina, Google, Meta e Società Editrice Sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia, guidata dal presidente e direttore editoriale Lino Morgante, che nel corso degli ultimi anni ha sviluppato consolidati percorsi di formazione e informazione del suo pubblico, in particolare quello più giovane, con la divulgazione delle tematiche relative alla protezione dei dati personali e all'uso consapevole del web e delle tecnologie, su tutti i canali del network: i giornali Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, con i siti web e canali social, le tv Tgs e Rtp e le radio Antenna dello Stretto e Rgs. La location di Messina è stata pienamente condivisa ed è stata individuata la stazione di Messina come luogo da cui far partire il viaggio italiano della consapevolezza, che inizia unendo due importanti regioni del Sud come Sicilia e Calabria, per poi proseguire nei luoghi in cui gli altri soggetti firmatari organizzeranno gli eventi del Tour.

All’evento di lancio del Privacy Tour il Collegio del Garante ha voluto attribuire una speciale valenza simbolica, decidendo di organizzare per la prima volta nella sua storia una adunanza plenaria al di fuori della sede di piazza Venezia a Roma: la riunione si terrà nella prestigiosa sede dell’Università degli Studi di Messina, nel quadro della sinergia che vedrà anche l’Ateneo, guidato dalla rettrice prof.ssa Giovanna Spatari, annunciare di voler aderire al percorso proposto sul sito del Garante e impegnandosi a organizzare un evento di sensibilizzazione.

“La sinergia con il Garante per la Protezione dei dati Personali – afferma il presidente di Ses Lino Morgante, che nel settembre 2023 a Roma, durante State of Privacy, ha apposto la firma sul pulmino simbolo dell'iniziativa – e la scelta dell’Autorità di far partire da Messina il Privacy Tour nazionale, con una decisione così densa di significato come quella di organizzarvi la prima seduta di Collegio fuori sede, è per noi motivo di grandissima soddisfazione, e ringraziamo il Collegio guidato dal presidente Pasquale Stanzione per la fiducia accordataci nell’organizzazione del primo evento che vede una così rilevante presenza dell'Autorità stessa". "L'iniziativa - prosegue il presidente Ses - grazie al sapiente coordinamento dell'avv. Guido Scorza, ha coinvolto anche gli altri prestigiosi soggetti firmatari, e siamo lieti della partecipazione di coloro che saranno presenti a Messina per incontrare il nostro pubblico, in particolare ringraziamo per il prezioso supporto Fondazione Magna Grecia, Google, Meta, la Rai, l'Ansa e l'Ente Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Di grandissimo significato è anche la condivisione di obiettivi con Ferrovie dello Stato Italiane e Fondazione FS, che hanno creduto fortemente nella tappa di Messina, individuando un luogo simbolico come la Stazione Centrale, snodo fondamentale della mobilità nell'area dello Stretto, di grande valore architettonico e punto di riferimento per tutto il territorio anche in chiave di accoglienza. Un ringraziamento va ai Corecom di Sicilia e Calabria per avere accettato il nostro invito e siamo particolarmente lieti della partecipazione dell'Ateneo di Messina, con cui Ses condivide un consolidato impegno culturale a favore delle giovani generazioni. Nella sua prestigiosa cornice istituzionale si terrà infatti la prima seduta esterna del Collegio del Garante, evidenziando l'immediata e convinta adesione della rettrice prof.ssa Giovanna Spatari ai principi e obiettivi di pubblica utilità che animano il Privacy Tour". "Un ringraziamento davvero speciale da parte del Gruppo Ses - sottolinea Morgante - va agli artisti siciliani Ficarra e Picone, che hanno condiviso pienamente e con grande generosità le finalità di sensibilizzazione dell'iniziativa rispetto al valore dei dati personali e all'uso responsabile del web, e hanno voluto impegnarsi per offrire al pubblico un contributo di indiscusso valore con la loro sagace, irresistibile ironia, nel videomessaggio che sarà diffuso in apertura dell'incontro". "Un percorso di dialogo e estesa condivisione - aggiunge ancora il presidente - che va ampliandosi anche ad altre importanti realtà, e che consolida l’impegno di Società Editrice Sud con il suo network nell’offrire al proprio pubblico trasversale tra Sicilia e Calabria informazione di qualità, ma anche strumenti di formazione, consapevolezza e partecipazione responsabile. Un percorso che si snoda tra informazione e formazione anche rispetto alle giovani generazioni, nel solco della mission di Fondazione Bonino Pulejo, azionista di riferimento della società editrice”.

“La Fondazione Magna Grecia - evidenzia il presidente Nino Foti - s'impegna a svolgere un ruolo attivo nella sensibilizzazione dei giovani del Sud Italia sulle tematiche cruciali del valore e del rispetto dei dati personali. Vogliamo fornire loro le conoscenze e le competenze necessarie per proteggere la propria privacy online e per fare scelte consapevoli riguardo alla condivisione dei propri dati personali. Solo attraverso questo impegno potremo garantire un ambiente online sicuro e rispettoso per tutti. Invito quindi tutte le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini a unirsi a noi in questo importante sforzo per proteggere i nostri dati e preservare la nostra libertà individuale nel mondo digitale”.

"La scelta del Collegio del Garante di organizzare nel nostro Ateneo la prima assemblea plenaria al di fuori della sede romana, è per noi motivo di grande orgoglio - dichiara la rettrice dell'Università degli Studi di Messina prof.ssa Giovanna Spatari - L’essere parte attiva di questa iniziativa, poi, rappresenta per l’Ateneo un riscontro assai importante: la formazione dei giovani deve passare indiscutibilmente anche dall’analisi di fenomeni contemporanei, come quello della tutela della privacy, fornendo quegli strumenti che permettano loro di essere determinanti nella costruzione del futuro sistema sociale. Devono acquisire piena consapevolezza delle sfide che riguardano il mondo attuale, affinché domani possano essere protagonisti nell’affrontare quelle stesse sfide. Un ringraziamento particolare, oltre che al Collegio, lo rivolgiamo al Gruppo SES: la nostra collaborazione è una testimonianza di quanto importanti siano per il territorio le sinergie e le strategie congiunte".

Il programma del Privacy Tour

Il Viaggio verso la Consapevolezza inizierà giovedì 11 aprile alle ore 17,30 con la conferenza stampa di lancio del Privacy Tour nazionale in programma alla stazione di Messina centrale - nella prestigiosa Sala Mazzoniana - luogo scelto come simbolico inizio del "viaggio" nel sottolineare l'adesione di Ferrovie dello Stato Italiane e Fondazione FS Italiane alla call to action del Garante e il loro impegno nel promuovere i temi legati alla privacy, con particolare attenzione nei confronti dei soggetti vulnerabili. Interverranno il Collegio del Garante, che annuncerà la prima seduta al di fuori della sede istituzionale di Roma, e i soggetti organizzatori e firmatari del Privacy Tour, con i nuovi aderenti.

Si prosegue venerdì 12 aprile dalle ore 9,30 alle ore 13 al teatro Vittorio Emanuele di Messina con l'evento "Privacy: Informazione è Protezione". Nell'iniziativa, Società Editrice Sud coinvolgerà un pubblico ampio e trasversale, tra Sicilia e Calabria, con rappresentanti istituzionali, scuole, università, associazioni. Sarà presente il Collegio dell'Autorità: il presidente Pasquale Stanzione, la vicepresidente Ginevra Cerrina Feroni, i componenti Guido Scorza e Agostino Ghiglia. In apertura per i saluti istituzionali interverranno il presidente Ses Lino Morgante, la rettrice dell'Università di Messina Giovanna Spatari e il Gruppo Ferrovie dello Stato. Testimonial dell'evento di Messina sono gli artisti siciliani Ficarra e Picone, che contribuiranno con un videomessaggio alla sensibilizzazione sui temi della privacy.

L'evento, condotto dal direttore artistico delle tv del Gruppo Ses Salvo La Rosa, si svolgerà con diversi momenti di divulgazione e infotainment, in diretta streaming sul canale youtube del Garante e su gazzettadelsud.it, e sarà poi trasmesso nei circuiti televisivi e digitali. Parteciperanno Marco Camisani Calzolari, esperto di IA e digitale, che parlerà di intelligenza artificiale e delle relative implicazioni per la privacy, l'attivista iraniana Pegah Moshir Pour, che tratterà di Privacy e Democrazia, e Lorenzo Baglioni, cantante, conduttore ed ex docente di matematica. Alla platea si rivolgerà con un videomessaggio per i più giovani padre Paolo Benanti, presidente della Commissione Intelligenza artificiale del Dipartimento Informazione e Editoria. Voce anche alla gente, con dieci testimonianze dal pubblico.

Il giornalista Enzo Quaratino, consulente dell'ANSA, già a capo della redazione Cronache Italiane dell'Agenzia, componente del Consiglio di Disciplina Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, proporrà una rassegna stampa sulle notizie più importanti tra privacy e intelligenza artificiale. I direttori responsabili della Gazzetta del Sud Alessandro Notarstefano e del Giornale di Sicilia Marco Romano approfondiranno i temi della privacy legati all'informazione.

Durante l'evento si terranno due talk ai quali parteciperanno: FABIO MATTEI - Segretario generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali; ANDREA PERIA GIACONIA - Presidente del Corecom Sicilia; FULVIO SCARPINO - Presidente del Corecom Calabria; PIETRO FALLETTA - Direttore @LawLab LUISS ; MARIA ASTONE - Ordinaria di Diritto Privato dell'Università di Messina ; FRANCESCO GIORGIANNI - Data protection officer di Ferrovie dello Stato Italiane Spa; NINO FOTI - Presidente della Fondazione Magna Grecia; MARTINA COLASANTE - Government Affairs & Public Policy Google; MAURIZIO SERRATORE - Territory Channel Manager Centro/Sud Kaspersky; COSTANZA ANDREINI - Public Policy Manager Meta. Interverrà anche Raffaella Pipitone, coordinatrice di Telefono Azzurro.

Gli Inni d'Italia e d'Europa saranno eseguiti dal coro giovanile Note Colorate di Messina.

In teatro saranno presenti oltre cinquecento tra studentesse e studenti, docenti e famiglie, delle scuole di Sicilia e Calabria, coinvolti attraverso l'importante supporto dell'Ufficio scolastico provinciale di Messina diretto dal prof. Stello Vadalà, e dell'Ateneo di Messina attraverso Unime Gds Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Ses e Unime. Nell'ambito del progetto "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", in sinergia con gli uffici scolastici regionali della Sicilia, diretto da Giuseppe Pierro, e della Calabria, diretto da Antonella Iunti, i giovani sono da tempo impegnati assieme alla redazione nell'approfondimento dei temi riguardanti la protezione dei dati e l'uso consapevole delle tecnologie e hanno realizzato lettere e disegni per il Privacy Tour.

I testimonial

FICARRA E PICONE

Salvo Ficarra e Valentino Picone, il duo comico palermitano capace di divertire, commuovere, far riflettere. Trent'anni di storia comune: dai teatri alla tv, con in particolare la lunghissima conduzione periodica del TG satirico di Canale 5 "Striscia la notizia", al cinema, davanti e dietro la macchina da presa. Da quel "Nati stanchi" che nel 2002 apre loro la strada del cinema, a "Santocielo". Passando per la satira contemporanea de "L'ora legale", il trionfo de "La Stranezza" e l'esperienza di "Incastrati" che li ha visti cimentarsi e sempre con grandissimo successo nella nuova sfida della serie televisiva. Ed è appena iniziato il nuovo capitolo cinematografico con le riprese di "L’abbaglio", il nuovo film del regista Roberto Andò che verrà girato quasi interamente in Sicilia.

Gli ospiti sul palco

MARCO CAMISANI CALZOLARI

Divulgatore scientifico, docente e scrittore, membro del Comitato di Coordinamento per l’IA della Presidenza del Consiglio, inviato ed esperto per il digitale di Striscia la Notizia. Lavora nel mondo digitale da 35 anni. È docente universitario, consulente, autore e divulgatore scientifico. Accanto a una lunga carriera accademica, consolidata fra l'Italia e l'estero, ha da sempre coltivato la sua passione per la divulgazione scientifica. Con numerosi programmi radiofonici e televisivi, negli anni ha raggiunto il grande pubblico, aiutando gli italiani a essere più consapevoli delle dinamiche, delle opportunità e dei rischi che il mondo digitale presenta. Testimonial della Polizia Postale, ricopre ruoli istituzionali, tra cui l'incarico di esperto per il Dipartimento della Trasformazione Digitale.

PEGAH MOSHIR POUR

E' nata tra i racconti del “Libro dei Re” (Iran) cresciuta tra i versi de “La Divina Commedia”(Italia). Consulente corporate responsibility e attivista dei diritti umani e digitali. Sviluppa contatti e promuove il coinvolgimento tra progettualità e realtà imprenditoriali al fine di realizzare forme di partnership e sponsorship. Con esperienze trasversali, si occupa di temi quali: cittadinanza “ragazzi di terza cultura”, cittadinanza ed etica digitale. Nelle scuole parla di empowerment femminile e linguaggio e digitale.Collabora con realtà culturali ed istituzioni per operare nel mondo della Cultura, attivando sui territori progetti sociali e politiche per un futuro inclusivo ed aperto. Membro della Presidenza Intergruppo Parlamentare per i Diritti Fondamentali dell’Uomo (Senato della Repubblica)

LORENZO BAGLIONI

Cantante, autore, presentatore e attore, ex docente di Matematica. Col format delle canzoni didattiche ("Bella, Prof!", Sony Music e "Ripassong"- RTI) nel 2018 arriva sul palco di Sanremo con la canzone “Il Congiuntivo”. Ha condotto programmi per la TV come “L’Isola degli Eroi” (BoingTv), “Bella, Prof!” (SkyUno), “Un Palco Per Due” (Rai2), "E allora, dai!" (RaiPlay). Ha scritto sette libri editi da Mondadori e Rai Libri. Dal 2015 produce contenuti per il web, che ad oggi contano più di 200 milioni di visualizzazioni.

L'impegno di Ses per la privacy e i giovani

Società Editrice Sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia, con sede a Messina, è da tempo impegnata nella promozione delle tematiche relative all'educazione digitale e alla tutela dei dati personali, con particolare riferimento alle giovani generazioni, ma non solo. Ai giovani le due testate dedicano progetti consolidati da tempo attraverso gli inserti settimanali GDScuola del Giornale di Sicilia e Noi Magazine di Gazzetta del Sud, realizzati in collaborazione con scuole e università, e con le iniziative della GDS Academy.

La SES ha precedentemente aderito al Manifesto di Pietrarsa, la call to action lanciata dal Garante durante la prima edizione di State Of Privacy 22 per l'educazione digitale dei più piccoli. L'impegno è stato reso concreto attraverso molteplici azioni che hanno coinvolto tutte le redazioni dei media del network: è stata creata la rubrica Noi e la Privacy, pubblicata sull'inserto cartaceo settimanale Noi Magazine di Gazzetta del Sud dedicato dal 1996 ai giovani e al mondo dell'Istruzione e al centro del progetto originale "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", nato nel 2019, patrocinato dall'Ordine dei Giornalisti di Sicilia e supportato dall'ufficio scolastico provinciale, e proposto da SES al mondo scolastico e universitario per incentivare l'interesse dei giovani alla lettura critica, alla scrittura responsabile e all'informazione di qualità.

Lo spazio "NOI e la Privacy" ha approfondito nella prima edizione, in 28 puntate pubblicate ogni settimana da ottobre 2022 a maggio 2023 sulle quattro edizioni dell'inserto (Messina-Sicilia; Reggio; Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo), temi di attualità tratti dal sito ufficiale del Garante (cookie, sharenting, revenge porn, cyberbullismo, scuola a prova di privacy, intelligenza artificiale, password, phishing, ransomware, vishing, solo per citarne alcuni), contribuendo alla diffusione dei contenuti e alla corretta informazione su rischi e tutele attraverso il riferimento a fonti istituzionali. La rubrica è ripresa con la seconda edizione e da ottobre 2023 e fino ad oggi in 20 puntate ha continuato ad approfondire i temi di attualità, con un particolare focus sul vademecum "La scuola a prova di Privacy" realizzato dal Garante proprio per il pubblico scolastico. La rubrica viene rilanciata ogni settimana con evidenza anche sulla tv Rtp del Gruppo Ses (che ha mandato anche quotidianamente in onda gli spot istituzionali della campagna "Finalmente un po' di Privacy"), sui canali social di Gazzetta del Sud e sul sito web gazzettadelsud.it, raggiungendo quindi un vastissimo pubblico nelle aree di riferimento (Sicilia e Calabria) ma non solo e creando un significativo sistema di riscontro rispetto ai più giovani che spesso nei loro lavori pubblicati sull'inserto hanno approfondito gli spunti lanciati. Vengono inoltre riportati e diffusi i più importanti provvedimenti e le iniziative varate dal Garante.

La collaborazione della SES con il Garante si è sviluppata sempre più anche attraverso le numerose occasioni che hanno visto l'avv. Guido Scorza ospite degli incontri web della GDS Academy, dialogando direttamente con studentesse e studenti delle scuole e dell'Università di Messina e della Calabria sui temi della tutela dei minori e in genere dei dati personali, anche nell'attività giornalistica. Il componente del Gpdp ha inoltre tenuto un corso di formazione rivolto alla redazione digitale del sito gazzettadelsud.it. Scorza, in particolare, ha presenziato nel maggio 2023 nell'auditorium della SES a Messina, all'incontro di chiusura della quarta edizione del progetto "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine" e della seconda di UNIME GDS Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da SES e UNIME, relazionando all'evento-corso di formazione giornalistica in collaborazione con l'Odg Sicilia su "Algoritmi e informazione tra libertà di stampa e tutela della privacy". Una sinergia che ha anche avuto ulteriori riscontri sul territorio, ad esempio con la partecipazione dell'avv. Scorza tra i relatori del convegno promosso a luglio 2023 dall'Università di Messina sulle prospettive - e i rischi - del metaverso. Nell’ottobre del 2023 l’avv. Scorza è stato ospite in collegamento dell’incontro tenuto su iniziativa di Società Editrice Sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia nello spazio arena dell'Usr, con la presenza del direttore regionale Giuseppe Pierro, sui temi dell’informazione di qualità e della tutela dei dati personali nell’ambito di Fiera Didacta Sicilia a Misterbianco, manifestazione rivolta al segmento dell’istruzione.