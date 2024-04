Simona Ventura a Citofonare Rai2: "Ho mezza faccia bloccata". Ecco cosa è successo alla conduttrice

Nell'ultima puntata di "Citofonare Rai 2" andata in onda oggi, Simona Ventura ha raccontato al pubblico di avere metà del viso paralizzato. La conduttrice ha spiegato che si tratta di una condizione temporanea causata dal freddo, assicurando che si sta curando e che presto tornerà alla normalità. Il suo annuncio ha seguito una serie di preoccupazioni da parte dei fan, notate in precedenza attraverso i suoi profili social, dove alcuni utenti avevano notato un'anomalia nel suo viso. Tuttavia, Simona Ventura ha voluto rassicurare il suo pubblico in diretta, sottolineando l'importanza di non preoccuparsi e di continuare a sostenerla. La sua co-conduttrice, Paola Perego, ha aggiunto un tocco di incoraggiamento, dichiarando che Simona è bella lo stesso.