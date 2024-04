Fedez: il pandorogate ha pesato sulla crisi con Chiara. Il rapper si confessa a Belve: "Ho tentato il suicidio a 18 anni"

Momenti di commozione, spunti ironici, irritazione: si alternano i registri nella lunga intervista esclusiva a Belve, in onda stasera in prima serata su Rai2, in cui Fedez parla per la prima volta della separazione da Chiara Ferragni.

E nella confessione a tutto campo con Francesca Fagnani il rapper si sofferma anche sul suo rapporto turbolento con la politica, sulla rottura con Luis Sal, ex socio di Muschio Selvaggio, sulla sua adolescenza irrequieta e sui trascorsi con la droga, rivelando di aver «tentato il suicidio a 18 anni».

Sulla fine del matrimonio con l’imprenditrice digitale, diventata di pubblico dominio lo scorso 22 febbraio dopo settimane di rumors su web e social, ha pesato il cosiddetto pandoro-gate, con la multa da 1 milione dell’Antitrust alle società riconducibili a Ferragni per pratica commerciale scorretta e poi l’indagine della procura di Milano per truffa aggravata anche su altre operazioni commerciali.

«Ha influito il caso Balocco nella crisi? Sì, sì, sì», risponde Fedez nell’intervista. E quando Fagnani incalza e chiede: «Tutti i brand si sono sfilati, si è sfilato anche lei?», la tensione in studio sale.