Papa Francesco a sorpresa in parrocchia incontra 200 bambini

Poi nel corso dell’incontro vero e proprio, in uno dei saloni della moderna parrocchia, Francesco in veste di 'catechistà ha dapprima proposto una breve catechesi sul tema della preghiera di ringraziamento, e raccomandato di non mancare di dire sempre le tre parole: «grazie, «permesso» e «scusa».

All’inizio del suo incontro con i circa 200 bambini del catechismo per il primo appuntamento della 'Scuola di preghierà, che prende avvio in questo Anno della Preghiera, il Pontefice sorridente - con grande vicinanza ai suoi fedeli, da vero Vescovo di Roma - ha salutato alcuni bambini nelle prime file, qualcuno malato, scambiando con loro scherzosamente il classico «dammi il cinque».

Altri piccoli hanno domandato il perché della morte e della solitudine. Sofia, invece, è molto scossa dalle notizie delle guerre, e ha chiesto al Papa come si fa a dire «grazie» in un momento tragico come questo. «Dobbiamo ringraziarLo sempre, in ogni momento. Io vi do un consiglio - ha detto il Papa in conclusione - prima di andare a dormire pensate: per cosa oggi posso ringraziare il Signore? Ringraziate».

Ancora un vero bagno di folla ha poi salutato il Papa all’uscita dalla parrocchia, una volta conclusa la visita. Centinaia le persone che lo hanno acclamato sia nell’area adiacente la chiesa sia affacciate dalle finestre dei palazzi circostanti.

Francesco, risalito sulla sua Fiat 500L bianca per il rientro in Vaticano, ha percorso molto lentamente il primo tratto di strada proprio per salutare da vicino i presenti: c'è chi voleva stringergli le mani, chi voleva lasciargli dei propri pensieri o piccolo regalo, qualcuno ha avvicinato un bambino in sedia a rotelle, qualcun altro il proprio neonato per farglielo accarezzare e benedire.

Il Papa, sempre molto sorridente, si è concesso di buon grado all’abbraccio della folla, prima di ripartire per il ritorno a Casa Santa Marta. Quella di oggi era una visita diversa da quelle fatte negli ultimi mesi per incontrare i parroci delle varie prefetture della Diocesi di Roma. L’ultima era stata venerdì scorso, 5 aprile, nella chiesa di Sant'Enrico, in zona Casalmonastero, a nord-est della Capitale.

Oggi invece si trattava di un appuntamento nell’ambito della preparazione al Giubileo del 2025, e in particolare nel quadro dell’Anno della Preghiera che Francesco ha voluto proclamare. Tant'è vero che all’incontro con i bambini era presente anche l'arcivescovo Rino Fisichella, pro-prefetto della Prima sezione del Dicastero per l’evangelizzazione, delegato del Papa per l'organizzazione dell’Anno Santo.