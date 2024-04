Il sindaco Basile tiene a battesimo la pizza "Gran Messina". Novità gastronomica... a quattro mani

Un'iniziativa culinaria prende vita a Messina con il debutto ufficiale della " Gran Messina ", una pizza dedicata all'orgoglio e alla tradizione della città dello Stretto. Frutto della collaborazione tra la rinomata pizzeria PizzBurgh, gestita da Mirko Iannello e Sara Madafferi, e il maestro fornaio Francesco Arena, titolare del prestigioso panificio in via Tommaso Cannizzaro. Questa nuova creazione gastronomica promette di deliziare i palati dei messinesi e non solo. La presentazione ufficiale di questa "pizza a quattro mani" è avvenuta in una serata speciale alla presenza dei giornalisti, durante la quale il sindaco della città metropolitana Federico Basile, intervenuto con l'assessore agli eventi Massimo Finocchiaro, ha contribuito a valorizzare questo eccellente connubio tra cucina e tradizione locale. La pizza a quattro mani “Gran Messina” nasce da un impasto a lunga lievitazione, farcito con crema di tuma, datterino confit rosso e giallo per simboleggiare i colori della città, scarola fritta e acciughe fresche fritte .

"Per me rappresenta un’enorme emozione presentare la pizza “Gran Messina” – spiega Mirko Iannello – che nasce in collaborazione con l’ambasciatore del gusto messinese, l’amico Francesco Arena che stimo moltissimo per il suo lavoro e per i risultati raggiunti nella sua brillante carriera. Lavoriamo insieme per tutelare e diffondere la cultura della pizza italiana e promuovere la nostra città".

"Con la pizza "Gran Messina" vogliamo dare lustro alla nostra città – ha commentato Francesco Arena - e sono felice di questa collaborazione perché Mirko è un ragazzo molto intraprendente che ha voglia di crescere e ha scommesso su questo mestiere in pieno lockdown e il tutto gli sta dando ragione"