Amadeus-Rai, è finita. Lo attende Discover: “Tempo di nuovi sogni”. Il dg Rossi: “Rammaricati, ma grati”

«Lavorare in Rai per tanti anni è stato per me motivo di orgoglio, di responsabilità ed immenso piacere. Al servizio pubblico va il mio più sentito ringraziamento». Inizia così il video, postato su Instagram, con cui Amadeus dice addio alla Rai, ringrazia dirigenti e maestranze, colleghi e artisti e sottolinea: «è tempo di nuovi sogni».

«È con rammarico» che la Rai «prende atto della decisione di Amadeus di interrompere il rapporto di collaborazione». «Ma resta, forte, il senso di riconoscenza e di gratitudine per il percorso comune, costellato di grandi successi e di momenti che, come il Festival di Sanremo, sono entrati nella storia della Rai e del Paese. Nell'augurare ad Amadeus buon lavoro - dice Viale Mazzini - all'azienda resta la certezza di aver fatto ad Amadeus - proprio per la stima e la considerazione dovuta alla sua professionalità - tutte le proposte possibili in termini economici ed editoriali nella piena garanzia della massima libertà artistica».