C'è anche il baby-Erasmus: per una settimana a Bologna otto bambine e bambini spagnoli

Sono senza alcun dubbio i più giovani delle migliaia di studenti Erasmus che ogni anno da tutta Europa scelgono Bologna per trascorrere un periodo di studio all’estero: per una settimana otto bambine e bambini dalla Escuela de Educación Infantil La Julianita della città di Aracena, nella provincia di Huelva in Spagna, saranno a Bologna in una delle prime esperienze europee di mobilità della scuola dell’infanzia (3-6 anni).

Gli otto baby Erasmus sono accompagnati da un genitore ciascuno e da tre insegnanti per vivere una settimana di attività nella scuola dell’infanzia comunale Grosso nel Quartiere Navile. Per l’occasione è stato costruito un programma ricco di attività. Il gruppo avrà anche l’occasione di partecipare a una performance teatrale al Teatro Testoni e le insegnanti avranno l’opportunità di partecipare alla fiera del libro per ragazzi, in corso in questi giorni.