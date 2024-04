Maria Teresa Ruta diventa nonna e si sposa per la 12esima volta con lo stesso uomo: il siciliano Roberto Zappulla

Nozze fissate anche in Italia, dopo undici cerimonie in giro per il mondo, per Maria Teresa Ruta e Roberto Zappulla (produttore discografico siracusano), suo compagno di vita da vent'anni. Le altre cerimonie nuziali ed analoghi eventi sono stati celebrati in giro per il mondo. Il primo matrimonio era avvenuto in Africa, poi la Ruta ha detto sì su un veliero, ma anche in apnea davanti al Cristo degli abissi. In una intervista, la conduttrice televisiva aveva raccontato che il compagno non si era mai sposato e voleva farlo, mentre lei stava aspettando il divorzio ufficiale da Amedeo Goria. Per questo, nel frattempo, hanno deciso di unirsi in matrimonio seguendo differenti riti in giro per il mondo.

«Pensiamo di sposarci il 23 ottobre», annuncia la conduttrice ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio, nella puntata in onda sabato 20 aprile alle 14 su Rai 2. Nella lunga intervista Ruta si dice emozionata per l’arrivo del nipotino Noah, figlio di Guenda Goria e ripercorre l’amore per Zappulla arrivato dopo il divorzio da Amedeo Goria.