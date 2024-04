Cgia: il modello 730 è più semplice, ma ha 152 pagine di istruzioni

Il modello 730 non è più lunare ma, segnala la Cgia, conta ancora 152 pagine di istruzioni. Un lavoratore dipendente o un pensionato che voglia recuperare le spese mediche, scolastiche, sportive, universitarie, etc., può farlo in autonomia, senza ricorrere a un Caf.

Tuttavia, c'è un problema: per non incorrere in errori, prima di collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate è necessario che si studi bene le istruzioni che quest’anno ammontano a 152 pagine, 8 in più del 2023. Va comunque segnalato che da quest’anno la modalità di presentazione della dichiarazione dovrebbe essere molto più semplice.

Chi non intende avvalersi della modalità semplificata, procederà in via ordinaria. Le scadenze per i contribuenti Irpef sono: dal 30 aprile si potrà accedere alla dichiarazione precompilata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione precompilata verrà pubblicata sull'area riservata del contribuente; entro il 15 giugno i sostituti d’ imposta, i Caf o i professionisti a cui i contribuenti si sono rivolti entro il 31 maggio trasmetteranno in via telematica all Agenzia le dichiarazioni predisposte.