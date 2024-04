L'Ue minaccia stop a funzioni di TikTok Lite da giovedì 25 aprile

La Commissione europea minaccia di sospendere da giovedì alcune funzioni dell’app TikTok Lite, lanciata in Francia e Spagna per spingere gli utenti a trascorrere più tempo sulla piattaforma utilizzando un sistema a premi. Bruxelles è preoccupata per i «rischi di gravi danni alla salute mentale degli utenti», compresi i minori, derivanti dal programma a premi che può indurre «dipendenza». L’iniziativa legale dell’Ue è stata aperta ai sensi del Digital Services Act (Dsa).

«Sospettiamo che la funzionalità» del programma a premi «di TikTokLite sia tossica e crei dipendenza, in particolare per i bambini. A meno che TikTok non fornisca prove convincenti di sicurezza, cosa che finora non è riuscita a fare, siamo pronti ad attivare misure provvisorie, inclusa la sospensione del programma». Lo scrive su X il commissario Ue per il Mercato unico, Thierry Breton, dopo l'annuncio dell’apertura di un’indagine da parte della Commissione europea contro la piattaforma cinese di proprietà del colosso Bytedance che ha lanciato il suo nuovo programma in Francia e Spagna.