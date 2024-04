Nuova stretta in Iran, retate di donne senza velo. La Nobel Narges Mohammadi: "E' una guerra totale contro di noi"

L’Iran moltiplica le linee del fronte, impegnato con missili e droni contro le minacce esterne e una durissima repressione dentro i confini nazionali. Sui social è apparso l’hashtag 'guerra alle donnè: tre parole per dire che la violenta stretta per chi non indossa il velo in pubblico ha oltrepassato il limite dei precetti islamici, aprendo un conflitto contro metà della popolazione. La premio Nobel per la Pace 2023, l’attivista Narges Mohammadi, dal carcere di Evin dove è detenuta per le sue battaglie in favore dei diritti umani è riuscita a diffondere un audio in cui dichiara che la Repubblica islamica è in «guerra totale contro le donne».

E ha invitato l’intero Paese a sollevarsi. La decisione di prendere misure ancor più stringenti contro le donne che violano la legge sull'hijab è stata annunciata dal capo della polizia di Teheran Abbasali Mohammadian il 13 aprile, lo stesso giorno in cui l’Iran ha lanciato il suo primo attacco diretto contro Israele. Per gli analisti le coincidenze non c'entrano: la nuova ondata di repressione ha a che fare con il fuoco che cova sotto la cenere.