Damiano dei Maneskin e Dove Cameron sul red carpet incantano il Met Gala di New York

Ha fatto la sua apparizione al Met Gala di New York anche Damiano David dei Maneskin. Il cantante è arrivato con l’attrice e cantante Dove Cameron, ma si è poi defilato per lasciare la scena a lei, che ha attirato l’attenzione dei fotografi. Secondo Vanity Fair, i due stanno insieme da novembre.

La love story è diventata argomento scottante nei circoli del gossip. La coppia, che ha iniziato a far parlare di sé dall'autunno scorso, è stata vista insieme per la prima volta all'Espaco Unimed di San Paolo, in Brasile, dove lui si era esibito. Il loro primo bacio pubblico, immortalato da una fan a Los Angeles, ha scatenato una serie di avvistamenti in giro per il mondo, da New York all'Australia, culminando in una conferma ufficiale della loro relazione alla festa dei Grammy.

Dove Cameron, con i suoi 48 milioni di follower, e Damiano David, seguito da 5,5 milioni di persone, formano una vera e propria "power couple". L'attrice, nata Chloe Celeste e successivamente rinominata Dove in memoria del padre, ha iniziato la sua carriera nel teatro, passando poi a ruoli televisivi in "Liv e Maddie" su Disney Channel e nei film "Descendants".