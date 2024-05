Chiara Ferragni diventa attrice? L'ipotesi di un ruolo nel film sui fratelli Maserati

In un'intervista rilasciata da Andrea Iervolino al Corriere della Sera, emerge una prospettiva intrigante sulla carriera di Chiara Ferragni. Il produttore cinematografico ha accennato alla possibilità che l'imprenditrice digitale, recentemente al centro di vicende giudiziarie e della sua separazione dal marito Fedez, possa assumere un ruolo da protagonista nel film "Maserati: a racing life". Nonostante Iervolino non abbia confermato ufficialmente la sua partecipazione, ha elogiato le qualità di Ferragni, descrivendola come potenzialmente una futura attrice di calibro internazionale.

L'ipotesi di vedere Ferragni sul grande schermo ha già suscitato curiosità e speculazioni, specialmente dopo essere stata avvistata a Los Angeles. Il produttore, inoltre, ha difeso la figura di Chiara Ferragni contro le decisioni di alcuni grandi brand di interrompere le collaborazioni con lei, sottolineando che "i brand che la scaricano sbagliano", attribuendo a Ferragni le caratteristiche ideali per ripetere nel cinema il successo ottenuto nel mondo digitale.