Mentana rifiuta il Tapiro con il pannolone di Striscia e si difende alla fine del tg: "Ci hanno accusato di cose non vere"

«Ci scusiamo con tutti quelli che si possono essere sentiti toccati negativamente da questa polemica, che è nata però perchè siamo stati accusati di qualcosa che non è vero». Lo ha detto il direttore del Tg La7, Enrico Mentana, chiudendo il telegiornale delle 20 con un accenno alla polemica con Lilli Gruber.

Mentana ha ribadito di «sottoscrivere» la nota dell’azienda, ma ha tenuto a precisare di aver letto «ancora oggi da tante parti di un quarto d’ora di sforamento. Il telegiornale non sfora mai più di 5 minuti e anzi per quanto riguarda lunedì scorso è stato 5 minuti più del lunedì precedente, 2 minuti in più rispetto a quello ancora prima, 3 minuti in più rispetto al 15 aprile, e l’8 aprile addirittura è stato esattamente lo stesso tempo di durata e di conclusione del telegiornale». «E tutto, non c'è altro da aggiungere - ha concluso Mentana - quindi non accusiamo nessuno, ma non vogliamo essere accusati».