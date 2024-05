Carlo Acutis e Giuseppe Allamano: i miracoli che hanno portato alla proclamazione dei santi

Oltre a Carlo Acutis e Giuseppe Allamano, saranno santi anche i beati Emanuele Ruiz e sette compagni, dell’Ordine dei Frati Minori, e Francesco, Abdel Mooti e Raffaele Massabki, fedeli laici, uccisi in odio alla Fede a Damasco (Siria) tra il 9 e il 10 luglio 1860. Il Papa ha infatti approvato i voti favorevoli della Sessione ordinaria dei padri cardinali e vescovi per la loro canonizzazione, e ha deciso di convocare un Concistoro, che riguarderà anche la canonizzazione dei beati Giuseppe Allamano, Marie-Léonie Paradis, Elena Guerra e Carlo Acutis.

Saranno santi Carlo Acutis , lo studente morto a soli 15 anni beatificato da papa Francesco il 10 ottobre 2020, e il beato Giuseppe Allamano, fondatore delle Missioni della Consolata. Durante l’udienza al card. Marcello Semeraro, prefetto per le Cause dei Santi, il Papa ha infatti autorizzato il Dicastero a promulgare i Decreti riguardanti: il miracolo attribuito all’intercessione del beato Giuseppe Allamano, sacerdote fondatore dell’Istituto delle Missioni della Consolata; nato a Castelnuovo Don Bosco il 21 gennaio 1851 e morto a Torino il 16 febbraio 1926; e il miracolo attribuito all’intercessione del beato Carlo Acutis, fedele laico; nato il 3 maggio 1991 a Londra e morto il 12 ottobre 2006 a Monza.

Il miracolo riconosciuto oggi che porterà alla proclamazione della santità di Carlo Acutis, in quanto ritenuto fatto inspiegabile e avvenuto per la sua intercessione, riguarda una ragazza del Costa Rica, studentessa in Italia, operata per un trauma cranico dovuto a un incidente. Dalle sue condizioni disperate è uscita grazie all’intercessione del beato, invocato dalla mamma. Lo scrive Avvenire, quotidiano della Cei, sul suo sito. L’altro miracolo di Carlo Acutis, riconosciuto in precedenza e che portò alla beatificazione celebrata ad Assisi il 10 ottobre 2020, riguardava la guarigione di Matheus, un bambino brasiliano di sei anni affetto da pancreas anulare, una rara anomalia anatomica congenita del pancreas, evidenziata da un esame clinico nel 2012, che avrebbe potuto essere corretta solo con un intervento chirurgico.

Carlo Acutis è conosciuto come il "santo del XXI secolo". Nato nel 1991 e morto nel 2006 a soli 15 anni, Carlo era un giovane appassionato di tecnologia e informatica . Ha utilizzato le sue competenze per creare un sito web che documentava i miracoli eucaristici in tutto il mondo.

Il 12 ottobre 2013 nella chiesa brasiliana di San Sebastiano, di cui era parroco padre Marcelo Tenorio, era in corso una benedizione con una reliquia di Carlo Acutis, nello specifico un pezzo del pigiama macchiato di sangue con cui egli aveva dormito poco prima di morire all’età di 15 anni il 12 ottobre 2006. Matheus, a causa della sua malattia, non era soggetto al regolare sviluppo fisico dei bambini della sua età e rimetteva qualsiasi cosa ingerisse, sia gli alimenti solidi sia le bevande, andando incontro a un deperimento organico che faceva temere per la sua vita. Quando fu il suo turno di toccare la reliquia, su suggerimento del nonno che lo accompagnava, chiese la grazia di non rimettere più; da quel momento il fenomeno cessò. Negli anni successivi il bambino fu sottoposto a una serie di esami diagnostici dai quali la malformazione risultò scomparsa e il pancreas tornato normale, e vi fu anche la ripresa della normale crescita staturo-ponderale. La guarigione «istantanea, completa e duratura» è stata ritenuta inspiegabile dalla Consulta Medica della Congregazione delle cause dei santi, e poi il miracolo approvato ai fini della beatificazione.

Giuseppe Allamano: L'evangelizzatore dell'Africa

Giuseppe Allamano è stato un sacerdote italiano del XIX secolo, noto per la sua dedizione all'evangelizzazione e alla formazione dei missionari. Fondatore della Consolata Missionari e delle Suore Missionarie della Consolata, ha dedicato la sua vita alla missione in Africa.

Il miracolo di Giuseppe Allamano

Il miracolo attribuito a Giuseppe Allamano riguarda la guarigione di una suora missionaria in Africa. La suora soffriva di una forma grave di malaria resistente ai trattamenti convenzionali. Dopo aver invocato l'intercessione di Allamano, la suora è guarita completamente. Anche in questo caso, i medici non sono riusciti a spiegare la guarigione, che è stata quindi riconosciuta come miracolosa.

Il processo di canonizzazione

Il processo di canonizzazione prevede diverse fasi. Prima, la persona deve essere dichiarata Servo di Dio. Successivamente, viene beatificata, e infine canonizzata. Per la canonizzazione, è necessario il riconoscimento di almeno due miracoli attribuiti all'intercessione del candidato.

Fasi della Canonizzazione

Investigazione della Vita e delle Virtù: La vita e le virtù del candidato vengono esaminate dettagliatamente. Beatificazione: Con il riconoscimento di un primo miracolo, il candidato è dichiarato Beato. Canonizzazione: Con un secondo miracolo riconosciuto, il candidato è dichiarato Santo.

Importanza della canonizzazione

La canonizzazione di figure come Carlo Acutis e Giuseppe Allamano è importante per la Chiesa perché offre modelli di santità contemporanea e storica. Carlo Acutis rappresenta un esempio di come la tecnologia può essere usata per il bene, mentre Giuseppe Allamano dimostra l'importanza dell'evangelizzazione e del servizio missionario.