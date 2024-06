False verità e super-influencer motori delle fake news: ecco i meccanismi dell'informazione malata

La disinformazione e le fake news che corrono sui social media si basano su due meccanismi particolari, ora svelati da altrettanti studi condotti sugli utenti americani di Facebook e X: il primo sono le "false verità", vale a dire notizie essenzialmente vere ma presentate in modo fuorviante, mentre il secondo riguarda una specie di super-influencer, utenti che condividono valanghe di contenuti e che risultano essere per lo più donne di mezza età.

Questa informazione malata e il suo impatto sul mondo reale sono stati analizzati da due ricerche pubblicate sulla rivista Science: la prima è guidata da Jennifer Allen del Massachusetts Institute of Technology, mentre la seconda da Sahar Baribi-Bartov dell’Università israeliana Ben-Gurion.

La disinformazione è ormai diventata un’importante minaccia per tanti settori, dalla ricerca scientifica alla salute pubblica alla politica. E per sfuggirle non basta cercare di informarsi al di fuori dei social media, anzi: uno studio pubblicato su Nature nel 2023 ha dimostrato che si tratta di un comportamento spesso controproducente, perché aumenta il rischio di imbattersi in siti che corroborano le notizie false, una trappola alla quale non sfugge neanche l’Intelligenza Artificiale di ChatGpt.