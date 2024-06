Festa della Repubblica, ombrelli aperti a Roma in attesa del presidente Mattarella

Festa della Repubblica sotto la pioggia. Ombrelli aperti in piazza Venezia in attesa dell’arrivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’Altare della Patria dove deporrà una corona di alloro sulla tomba del Milite Ignoto. Già schierato il battaglione interforze che, davanti al monumento, intonerà l’Inno di Mameli. Il programma "A difesa della Repubblica. Al servizio del Paese", è il titolo del tema scelto per le celebrazioni del 2024, che si aprono con l'alzabandiera solenne all'Altare della Patria e l'omaggio al Milite Ignoto dove sarà deposta una corona d'alloro da parte del Presidente, Sergio Mattarella, accompagnato dalle alte cariche dello Stato. Successivamente riceverà, in via di San Gregorio, la presentazione dei reparti schierati per assistere dalla tribuna presidenziale alla tradizionale parata (comincia alle 10 e saranno presenti anche delegazioni provenienti da tutto il mondo) che dal 1948 si svolge lungo via dei Fori Imperiali e coinvolge tutte le componenti dello Stato: personale militare e civile, corpi armati e non armati, bandiere e stendardi, bande e fanfare militari.

La Russa: "Una nazione che guarda al futuro" «Oggi sventola alto e fiero il Tricolore, simbolo di una Nazione che guarda al futuro con determinazione ma anche con la consapevolezza della propria storia e delle proprie radici». Lo scrive sui social il presidente del Senato, Ignazio La Russa. «La Festa della Repubblica è anche un importante momento di riflessione sul percorso compiuto dalla nostra amata Italia: il 2 giugno 1946, attraverso un referendum a suffragio universale, il popolo scelse la Repubblica e contestualmente elesse i membri dell’Assemblea Costituente incaricata di redigere la Carta costituzionale. Oggi come ieri, perpetuiamo questa storia, mantenendo alti i valori della democrazia, della libertà e della sovranità della nostra Patria. Auguri a tutti gli italiani. Buona Festa della Repubblica!», conclude. Le parole del presidente alla vigilia dell'evento Il lavoro dei prefetti è «prezioso a favore dell’unità del Paese e della sua coesione» e vale «dagli spazi di mediazione per la tutela dell’occupazione e per il superamento dei conflitti sociali, alla cura, con le amministrazioni locali, delle fasce più deboli della popolazione, a percorsi efficaci di accoglienza e di integrazione dei migranti». Lo sottolinea il presidente Sergio Mattarella in un messaggio ai prefetti in occasione del 2 Giugno. «Vale per la tutela delle libertà dei cittadini nello svolgersi della vita quotidiana, per lo sviluppo - aggiunge - di efficaci cornici di sicurezza per territori sempre più sicuri e vivibili. Vale per la garanzia dell’esercizio del diritto di riunione e manifestazione».