Il social network X (ex Twitter) autorizza la pubblicazione di contenuti pornografici

Il social network X (ex Twitter) ha ufficialmente autorizzato la pubblicazione di contenuti erotici e pornografici sulla sua piattaforma, che già da anni ne era piena. «Crediamo che gli utenti debbano essere in grado di creare, trasmettere e visualizzare contenuti sessuali, purché siano prodotti e distribuiti in modo consensuale», si legge nella pagina «contenuti per adulti» del regolamento aggiornato.

Misure di Protezione e Limitazioni

X afferma tuttavia che «impedisce che tali contenuti siano visualizzati da bambini o da utenti adulti che non desiderano esservi esposti». Finora il social network non aveva mai formalmente vietato video o foto erotici o pornografici dal suo sito, ma nemmeno li aveva ufficialmente autorizzati. Nel 2019 ha toccato l’argomento annunciando un divieto, a partire dal 1 gennaio 2020, per le immagini che includono «comportamenti sessuali violenti». D’ora in poi, le foto o i video «che ritraggono nudità adulte o atti sessuali di natura pornografica o suscettibili di suscitare eccitazione sessuale» saranno chiaramente autorizzati.