Dallo spazio il presente della ricerca scientifica: se ne discuterà al 34° congresso nazionale di AIMAS a Roma

“Microgravità e Medicina Spaziale” la prima sessione, in apertura lavori prevista il 5 giugno alle ore 16, si svolgerà nel grande Chiostro con sei interventi scientifici a seguire l’inaugurazione sociale del congresso con il saluto delle Autorità nella sala grande del Chiostro con la lectio magistralis del professor Giovanni Destro Bisol, direttore dell’Istituto italiano di Antropologia, su “Resistenza all’alta quota: variabilità genetica e fattori culturali” e la cerimonia di consegna della XIV edizione dei Premi scientifici “I Guidoniani” destinati ai due migliori lavori originali nel campo della medicina, della psicologia e dell’ingegneria in forma di articolo scientifico che ha avuto come soggetto di studio l’uomo e il volo atmosferico o spaziale o il controllo del traffico aereo.

Tre giornate per connettere scienza medica e ricerca e promuovere la divulgazione scientifica di medicina aeronautica su temi cruciali per la salute: dalla cardiologia aeronautica, con un focus su forame ovale pervio alle neuroscienze aerospaziali, alla Medicina Clinica e alla medicina legale aeronautica. La Gestione aeromedica delle emergenze Infettive sul territorio e la Psico-fisiologia Aerospaziale e Sicurezza del Volo.

Ricerca e determinanti scientifici che impattano nel quotidiano anche se « Si pensa ancora allo spazio come al futuro invece è il presente, - dice il Tenente Colonnello Paola Verde, Segretario Generale dell’AIMAS- non solo perché ci sono gli spazioporti e i voli spaziali commerciali sono una realtà, ma perché se non fosse

stato per la ricerca nel settore spaziale del recentissimo passato non avremmo cose come i dispositivi salvavita indossabili, i moderni fissatori per le fratture ossee, la memory foam per prevenire le piaghe da decubito, per non parlare dell’invenzione: della risonanza magnetica, della macchina per la dialisi e del pacemaker».

Nei suoi settantadue anni di attività AIMAS non ha mai smesso di fare ricerca applicata e di condividere

con tutta la società scientifica e civile, risultati e riflessioni utili all’intera collettività. La medicina aerospaziale, come hanno dimostrato le ricerche sul morbo di Alzheimer, sulle neuroscienze piuttosto che sull’incidenza della cataratta o in generale sulle cardiopatie, può ed è un’occasione per nuove scoperte e conseguenti opportunità di cura per ogni persona.