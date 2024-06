Diventa madre a 64 anni dopo fecondazione in vitro a Kiev. È la mamma più anziana d'Italia

Flavia Alvaro, residente a Viareggio, ha dato alla luce suo figlio Sebastian il 3 giugno all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore, segnando un evento storico. Con i suoi 64 anni, è diventata la madre più anziana d'Italia. Lo racconta Repubblica.it. Sebastian è nato prematuro, dopo quasi trentadue settimane, con un peso di circa due chili e gode di buona salute.

Flavia ha viaggiato fino a Kiev nei mesi scorsi per sottoporsi a un trattamento di fecondazione in vitro presso la clinica Biotex Com, nota a livello mondiale per la procreazione assistita. La procedura, nonostante il conflitto in corso in Ucraina, è stata portata a termine con successo, a costi elevati, pari a circa quindicimila euro. Questo non è stato il primo tentativo per Flavia, che due anni fa aveva subito un aborto alla quattordicesima settimana.

Grazie alla competenza del ginecologo Andrea Marsili, che ha seguito attentamente la gravidanza, il parto è stato effettuato con successo nonostante l'urgenza dovuta a un aumento della pressione sanguigna della madre. Marsili ha commentato: "È stata una gravidanza tranquilla, vissuta con serenità. Inizialmente ero preoccupato e scettico, ma Flavia era estremamente determinata".