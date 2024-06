Pippo Baudo compie 88 anni, gli auguri della Rai: "Sei sempre nel cuore del servizio pubblico"

«È con grande affetto che, interpretando il sentimento di tutta la Rai, ci sentiamo vicini a Pippo Baudo nel festeggiare il suo compleanno. Un affetto sincero, che nasce dalla consapevolezza che Pippo è stato ed è un personaggio amatissimo, simbolo della Rai ed è per questo - e per tutto quello che ha dato - che resta nel cuore del Servizio Pubblico. Auguri, Pippo, da tutti noi e da tutta la tua 'casà, la tua e la nostra azienda». Così la presidente della Rai Marinella Soldi, l’amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi in occasione dell’ottantottesimo compleanno di Pippo Baudo.