Città del Vaticano, pubblicato il bilancio dello IOR: 30,6 milioni gli utili netti registrati dall'Istituto per le opere di religione nel 2023

L’Istituto per le opere di religione (IOR) ha pubblicato il suo Rapporto annuale contenente il Bilancio d’esercizio 2023. Tra i dati figurano 30,6 milioni di euro di utili netti, in lieve crescita rispetto ai 29,6 milioni dell’anno precedente. Secondo i dati diffuso dallo stesso Ior il totale raccolta clienti è cresciuto del 4%, a 5,4 miliardi di euro. “La Commissione cardinalizia, data la solidità dei dati finanziari del Bilancio d’esercizio 2023 e tenendo conto delle esigenze di patrimonializzazione dell’Istituto, ha deliberato di distribuire 13,6 milioni di euro per opere di religione e di. carità. Anche nel 2023 la crescita dell’utile netto è stata ottenuta con il contributo positivo del margine interessi, del margine d’intermediazione e del margine commissionale. Il controllo dei costi è stato l’impegno principale del management nonostante l’attuazione di investimenti orientati al miglioramento dei servizi alla clientela ed alla digitalizzazione”, si legge nella nota. Per quanto riguarda i servizi di gestione patrimoniale, “l’Istituto è fermamente impegnato nel rispetto dei principi coerenti con la fede cattolica”.