Roma Pride, l'accusa di Magi al Governo Meloni: "Sta sdoganando l'omofobia di Stato". Oltre 40 i carri al corteo arcobaleno

“Pensiamo che la posizione dei diritti delle persone Lgbtqia+ sia la spia dello stato di salute di una democrazia. Abbiamo deciso di dedicare il nostro carro allo slogan “Libera frociaggine in libero Stato” citando il Pontefice in una sua uscita non proprio felice che però ci consente di rimettere al centro la questione della laicità dello Stato”. Così il segretario di +Europa, Riccardo Magi , al Roma Pride che si sta svolgendo in queste ore nella Capitale. “Questa - prosegue Magi - non è una questione superata come molti credono sbagliando; nel mondo ci sono regimi fondamentalisti islamici o di altro tipo che opprimono le persone Lgbt e ci sono anche democrazie cosiddette illiberali che tornano indietro e accade la stessa cosa. Ci dispiace che in Italia abbiamo un governo e una maggioranza che stanno sdoganando l’omofobia di stato, lo fanno con la cultura politica che esprimono ogni volta che parlano. Questo vale per Meloni come per il generale Vannacci e lo fanno anche per altre questioni; pensiamo al reato universale della gestazione per altri e ad altre misure che hanno presentato. È quanto mai importante dopo trent’anni essere ancora qua”.

Quest’anno il Roma Pride compie 30 anni dalla prima edizione del 1994. “30 anni di orgoglio”, come recita lo slogan (e il logo) della manifestazione. I carri, una quarantina, sono partiti da piazza della Repubblica per arrivare fino alle Terme di Caracalla. Ad aprire la sfilata il carro del Coordinamento Roma Pride, dedicato all'anniversario della kermesse. Mentre su quello del Circolo Mario Mieli, l'associazione Lgbtqia+ che organizza il Pride fin dalla prima edizione del 1994, spiccheranno, oltre al claim ‘Mai Zitte3 - Non ci silenzierete mai’, le sagome di Formigli, Littizzetto, Fazio, Bortone, Scurati, Gruber, Saviano e Ranucci, coloro che secondo gli organizzatori del Roma Pride sono "alleati" che "hanno fatto la differenza tutelando la libertà d'informazione" tenendo accesso un faro sulle istanze del movimento Lgbtqia+ affinché non venissero silenziate.

Il percorso

I carri percorreranno viale Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, via Labicana, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena e via delle Terme di Caracalla. Dopo il corteo, la festa continuerà all’Ippodromo di Capanelle con l’evento Rock Me Pride, in collaborazione con Rock in Roma. Ospiti del party ufficiale del Roma Pride powered by Muccassassina, diretto artisticamente da Diego Longobardi, ovviamente Annalisa con le sue hit; BigMama, reduce dal successo di Sanremo e amatissima dalla comunità Lgbt e Sarah Fresca vincitrice dell'edizione di Amici appena conclusa, che con il tormentone Sexy magica sta dominando tutte le classifiche. Presenta la serata l'attrice comica Brenda Lodigiani. Le icone pop saranno celebrate da un super cast, top italian queen e super djs. Si alterneranno sul palco Dj Anto, Roberta Orzalesi, Valerio Lazzari, La Dia-mond, Farida Kant, Melissa Bianchini, Le Riche, La Sheeva, Raven Idoll, Aura Eternal, Skandalorsa, Jaguaro e direttamente dal Brasile la super dj Anne Louise, la missionaria del divertimento.