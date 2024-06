Vuole divorziare dal marito ma scopre che l'ha ripudiata: il caso ad Ancona

Ripudia la moglie con cui viveva in Italia da anni perché la donna non si sottometteva abbastanza. Lei lo scopre dopo un anno quando ha deciso di avviare le pratiche del divorzio. Il caso è esploso ad Ancona, dove la donna, una bengalese poco più che 30enne, si è rivolta allo studio legale degli avvocati Andrea Nobili e Bernardo Becci. Da tempo è in una struttura protetta in provincia di Ancona, con i figli minorenni perché ha denunciato il marito per maltrattamenti e lesioni (lui è al secondo processo per questi reati).

«Lo abbiamo appreso ieri, andando a prendere gli estremi del matrimonio in Comune, all’ufficio anagrafe - spiega l’avvocato Andrea Nobili - dove abbiamo trovato un documento bengalese che attesta che non sono più sposati e quindi sono liberi entrambi. E' stata ripudiata secondo il rito islamico. Una pratica che non ha valore qua in Italia. Abbiamo predisposto un ricorso al tribunale di Ancona, sezione civile, per il riconoscimento dei diritti della signora e dei suoi figli minorenni evidenziando l'inesistenza, per il nostro ordinamento giuridico, di una sentenza islamica contraria a norme imperative di legge e ai diritti fondamentali in quanto deriva da forme di oscurantismo».