Liliana Segre sui giovani di FdI: "Dovrò essere cacciata ancora dal mio paese?"

«Credo che queste derive, chiamiamole derive, che sono venute fuori in quest’ultima settimana così in modo eclatante ci siano sempre state, nascoste, non esibite, ma che in parte ci siano sempre state, e che con questo governo si approfitti di questo potere grande della destra, che del resto è stata votata non è che è rivoluzionaria, non ci si vegogni più di nulla": è quanto ha detto Liliana Segre a In Onda su La7 in merito all’inchiesta di Fanpage sui giovani di FdI. «Ora alla mia età dovrò rivedere ancora questo, dovrò essere cacciata dal mio paese come sono già stata una volta?», ha aggiunto.

Schlein: è grave che Meloni se la prenda con giornalisti

«E' gravissimo che la presidente del Consiglio, anzichè rispondere, affrontare e prendere provvedimenti sul merito che emerge dell’inchiesta di Fanpage che rileva un problema molto grande alla base della sua giovanile di antisemitismo, razzismo e apologia del fascismo, abbia colto l’occasione per un attacco molto forte alla libertà di stampa e alla libertà dei giornalisti». A dirlo è la segretaria del Pd, Elly Schlein, al suo arrivo al Milano Pride. «E' come se avesse detto che sarebbe stato meglio non venisse fuori. Invece i cittadini hanno il diritto di sapere quello che succede dentro al partito che esprime la presidente del Consiglio di questo Paese. Ed è incredibile che non abbia trovato la forza di prendere le distanze e cacciare queste persone dal suo partito», ha concluso Schlein.