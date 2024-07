Dopo l'esame di maturità ad Aversa gli alunni si ritrovano sulla tomba della prof Michela Ferrante: "Lei è qui con noi"

Due anni fa, nel dicembre 2022, tornò a casa dopo i colloqui a scuola con i genitori e i suoi allievi e morì, a 55 anni. Insegnava italiano e latino al liceo Jommelli di Aversa e da allora, da quel giorno, i suoi alunni non l’hanno mai dimenticata.

La prof Michela Ferrante è rimasta così tanto nelle loro vite che dopo aver terminato gli esami di maturità, i suoi alunni, la quinta F, si sono ritrovati sulla sua tomba. La storia è oggi raccontata dal Corriere del Mezzogiorno.

E a farsi "portavoce" di un tale forte legame è un’altra docente, Enza Picone. In quella scuola insegna filosofia e scienze umane e il tutto l’ha rinchiuso innanzitutto in una foto: una immagine che ritrae il gruppo di studenti, unito, davanti alla tomba della loro docente.

«Nessuno dei miei studenti si è lamentato o stupito per il voto che ha ricevuto, ma tutti mi hanno chiesto di essere lì, per l’ultima volta con loro in silenzio, con gli occhi lucidi, ciascuno con il propri ricordo», racconta al Corriere del Mezzogiorno che ha riportato la storia insieme a Il Mattino. Un ricordo, quella della loro docente, che gli studenti hanno affidato anche nella lettera di fine anno che hanno consegnato ai docenti per esprimere la loro gratitudine.