Diventa insegnante di ruolo a 65 anni dopo 26 di attesa: la gioia di Maria Rita D’Amico

All’età di 65 anni è diventata insegnante di ruolo nella scuola materna dopo ben 26 anni di attesa: è il caso di Maria Rita D’Amico di Ferentino (Frosinone) che ha superato in queste ore l’anno di prova ed ha ricevuto la comunicazione che dall’anno prossimo sarà insegnante di ruolo a tempo pieno. A raccontare la sua storia è l’edizione di Frosinone del quotidiano Il Messaggero.

Maria Rita D’Amico si è diplomata allo Scientifico nel 1997, ha cominciato a lavorare in un asilo ed al tempo stesso proseguito gli studi laureandosi in Psicologia. Adora i bambini e per questo ha aperto una struttura privata, prima sul litorale romano e poi a Ferentino.

Nel 1998 ha partecipato al concorso per entrare in graduatoria nella scuola dell’Infanzia: da allora solo brevi supplenze e contratti nel privato che comunque le consentivano di restare in graduatoria ed acquisire punteggio. Un anno fa è arrivata la fatidica chiamata.