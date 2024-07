«Siete gay? Cercate un altro bed and breakfast». Coppia omosessuale rifiutata nel Cuneese

La donna lo conferma anche dopo la denuncia di Gay.it : «Sono dodici anni che ho la struttura, ho sempre accettato tutti senza problemi. Però se vengo messa su certi circuiti e portali specifici, poi mi arrivano solamente persone gay, e a me non va bene».

« Siete gay? Cercate un altro bed and breakfast ». Questo è ciò che si è sentita rispondere una coppia di ragazzi che aveva cercato una stanza in un B&B nelle campagne di Busca , a pochi chilometri da Cuneo . Marco , uno dei due ragazzi coinvolti, ha denunciato il fatto al sito Gay.it , raccontando di avere prenotato tramite il portale Booking.com .

L’albergatrice precisa di non avere rifiutato la coppia: "Ho solo detto loro che prima di confermare la prenotazione avrei dovuto chiedere agli altri ospiti. Mi è già successo - precisa la donna - che alcuni clienti mi abbiano detto che non sarebbero più venuti, se ci fossero stati altri ospiti omosessuali». Su Booking e altri portali analoghi il B&B ha valutazioni eccellenti dalla clientela: ideale «se desiderate una vacanza tranquilla», si legge sul sito ufficiale. La proprietaria ora protesta: «Ce l’hanno con me, vogliono danneggiarmi. Non devo giustificarmi per chi voglio o non voglio ospitare nella mia struttura».

A causa di alcuni problemi, aggiunge, ha deciso di non ospitare più bambini: «Ma nessuno ha sollevato polemiche" sottolinea. «Un atto discriminatorio è sempre grave, ma in questo momento è doppiamente grave che e persone si sentano libere di mettere in atto azioni di questo tipo senza nessuna remora. Questo governo sta legittimando questo tipo di pensiero» commenta Elisabetta Solazzi, presidente di Arcigay Grandaqueer.