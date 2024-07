Fuga spettacolare dalla casa di cura: una 92enne scavalca un cancello di 2 metri IL VIDEO

Le telecamere di sicurezza di una casa di cura nel distretto di Yantai, nella provincia cinese dello Shandong, hanno immortalato una scena che ha dell'incredibile. Una donna di 92 anni, il cui nome non è stato reso noto, è riuscita a scavalcare il cancello di ferro alto due metri della struttura, completando la sua fuga in soli 24 secondi. Il video dell’impresa è diventato immediatamente virale, trasformandosi in un vero e proprio fenomeno sui social media. La vicenda ha suscitato non solo ammirazione per la donna, ma anche un acceso dibattito sulle condizioni di sicurezza e sulla qualità dell’assistenza nelle case di cura.