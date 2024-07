Renzi-Schlein e l’abbraccio in un campo di calcio: il potere della Partita del cuore

«Bello giocare con altri parlamentari insieme alla Nazionale Cantanti per la partita del cuore. L'obiettivo? Raccogliere fondi con il 45585 per aiutare gli ospedali pediatrici. Una serata nel nome della solidarietà, tutti insieme. È il magico potere del pallone». Lo scrive Matteo Renzi su Instagram postando una immagine della partita nella quale sta abbracciando Elly Schlein.

Uomo partita? Per Giuseppe Conte è una considerazione fin troppo benevola quella che gli viene riservata dopo la sua performance alla Partita del Cuore. Intervistato da Radio 2, il leader del M5s sottolinea: «Recensioni troppo benevole, in realtà è stata una operazione collettiva di grande impegno, fatica e soddisfazione perchè la causa è una causa benefica, per i bambini. Raccoglie fondi per l’ospedale San Salvatore dell’Aquila e per il Bambino Gesù di Roma». Oltre alle foto che lo ritraggono, l’immagine iconica della partita è quella dell’abbraccio fra Elly Schlein e Matteo Renzi. «Se sono geloso? «Il campo era larghissimo perché si giocava 11 contro 11. La nostra panchina era lunghissima, quaranta o cinquanta politici. E ci siamo ritrovati tutti l’un contro l’altro abbracciati. Eccezionalmente, per una causa di solidarietà la politica si è unita senza differenziazione di colori, senza differenziazione di opinioni». E a chi gli fa notare che è apparso in forma, ribatte: «Sono foto selezionate dopo centinaia. Assicuro che non sono in forma e non facevo attività sportiva seria da anni».