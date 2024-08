Acquista un gratta e vinci da 10 euro e la fortuna gli consegna 2 milioni nel Maceratese

Un gratta e vinci da 10 euro, giocato in una tabaccheria di Sforzacosta, nel Maceratese, ha fruttato ad un uomo una vincita di 2 milioni. Il fortunato ha acquistato un biglietto '50x' e grattando sotto il numero 45 è venuta fuori la scritta "2 milion".

«Non conosciamo l’identità dell’uomo, che non si era reso conto della vincita, lo abbiamo aiutato a verificare che fosse reale ed è andato via subito - spiega Roberta Mogetta, titolare della tabaccheria -. Questo è un luogo di passaggio ed è possibile che non abiti da queste parti».