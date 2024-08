Matilde Gioli con la gamba ingessata: starò a risposo per un po'

«Starò a riposo per un po'. Se vi va, scrivetemi titoli di libri e film preferiti». Lo scrive sui social Matilde Gioli pubblicando una foto dal letto di letto di ospedale con una gamba ingessata e la radiografia della frattura con alcune viti che le sono state inserite.

Tanti i commenti di affetto e solidarietà di vip e colleghi da Chiara Ferragni ("Rimettiti presto in forma") a Paola Turci e Roberta Capua che pubblicano cuoricini, da Salvatore Esposito ("Forza Mati!") ad Asia Argento ("Cucciolina adorata! Ti scrivo una lista"). Tra i tanti commenti anche chi le consiglia scherzosamente di vedersi la serie «Doc - nelle tue mani», di cui è la protagonista.

Chi è Matilde Gioli

Matilde Gioli, nata Matilde Lojacono il 2 settembre 1989 a Milano, è una delle attrici emergenti più apprezzate del panorama cinematografico italiano. Con radici profonde nel capoluogo lombardo, la Gioli ha compiuto i suoi studi presso l'Università Statale di Milano, laureandosi in Filosofia. Il destino, però, aveva in serbo per lei una carriera ben diversa da quella accademica.