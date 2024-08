Salute, uomini sposati invecchiano meglio di quelli single

Un nuovo studio che ha seguito oltre 7.000 canadesi, di mezza età e anziani, per circa tre anni ha scoperto che gli uomini sposati o che si sono sposati durante il periodo dello studio avevano il doppio delle probabilità di invecchiare in modo ottimale rispetto ai loro coetanei maschi che non si sono mai sposati. Invece, tra le donne, quelle che non si erano mai sposate avevano il doppio delle probabilità di invecchiare in modo ottimale rispetto alle intervistate sposate rimaste vedove o divorziate durante il periodo di studio. Mentre non è stata riscontrata alcuna differenza statisticamente significativa tra le donne sposate e quelle mai convenute a nozze. Queste sono le conclusioni di uno studio condotto dall’Università di Toronto, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista International Social Work. «Si sa poco sulla relazione tra traiettorie coniugali in età avanzata e invecchiamento di successo», afferma la prima autrice Mabel Ho, ricercatrice presso la Factor-Inwentash Faculty of Social Work (FIFSW) dell’Università di Toronto e l’Institute of Life Course and Aging. «Il nostro obiettivo era vedere se diverse traiettorie coniugali fossero associate a salute fisica e benessere, e se queste relazioni variassero per uomini e donne», aggiunge. I ricercatori hanno definito l’invecchiamento ottimale come la libertà da qualsiasi condizione fisica, cognitiva, mentale o emotiva grave che impedisca le attività quotidiane, nonchè alti livelli di felicità auto-riportata, buona salute fisica e salute mentale. «Studi precedenti hanno dimostrato che il matrimonio è associato a migliori risultati in termini di salute sia per gli uomini che per le donne, mentre gli uomini che non si sono mai sposati hanno generalmente avuto i peggiori risultati in termini di salute», afferma David Burnes , professore e presidente della Canada Research Chair presso la Factor-Inwentash dell’Università di Toronto.

«Potrebbe essere che le persone sposate si incoraggino a vicenda ad adottare o mantenere comportamenti positivi in termini di salute, come smettere di fumare o fare esercizio fisico regolarmente», aggiunge. Gli anziani non isolati socialmente avevano maggiori probabilità di mantenere una salute ottimale in vecchiaia. Coloro che avevano contatti regolari con parenti, amici e vicini avevano maggiori probabilità di invecchiare in modo ottimale rispetto agli anziani che erano socialmente isolati. «Essere socialmente connessi con gli altri è importante, soprattutto in età avanzata», afferma Eleanor Pullenayegum, senior scientist presso The Hospital for Sick Children (SickKids) e professoressa presso l’Università di Toronto. «Avere contatti regolari con parenti, amici e vicini può aiutare gli anziani a sentirsi connessi, ridurre il loro senso di solitudine e migliorare il loro benessere generale», aggiunge. Lo studio ha inoltre scoperto che fattori legati allo stile di vita, come mantenere un peso corporeo sano, essere fisicamente attivi, non soffrire di insonnia e non fumare, sono importanti per mantenere una salute ottimale in età avanzata. «E' molto importante mantenere uno stile di vita sano, indipendentemente dall’età», commenta afferma l’autore senior Esme Fuller-Thomson, direttore dell’Institute for Life Course & Aging e professore presso la Factor-Inwentash dell’Università di Toronto. «Ad esempio, non è mai troppo tardi per smettere di fumare. Nel nostro studio, coloro che erano ex fumatori avevano molte più probabilità di invecchiare in modo ottimale rispetto a coloro che continuavano a fumare», conclude.