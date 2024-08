Caso Sinner, parla (anche) Heather Parisi: “A Djokovic avrebbero revocato tutti i titoli”

La vicenda sportiva di Jannik Sinner ha attirato l'attenzione non solo per l'aspetto atletico, ma anche per le reazioni nel mondo dello spettacolo e della politica. Heather Parisi, famosa showgirl e personaggio televisivo italiano, ha espresso la sua opinione su X riguardo alla positività al doping del tennista. Parisi ha scritto: «Possiamo concordare che se Novak Djokovic fosse stato trovato positivo al doping (accidentale o meno), come è accaduto due volte con Sinner, la reazione dei fan e dei media sarebbe stata diversa? Djokovic sarebbe stato attaccato dai pro-vax e i suoi titoli revocati». In difesa di Sinner, che ha perso il montepremi e i 400 punti ottenuti a Indian Wells a causa della contaminazione involontaria da Clostebol, è intervenuto Stefano Bonaccini. L'europarlamentare del PD ha replicato sempre su X: «Si occupi di argomenti che conosce».