Very demure: cosa significa il nuovo trend TikTok

TikTok è sempre una fonte inesauribile di nuovi trend, e l'ultimo a emergere sulla piattaforma è il concetto di "Very Demure". Questo trend, noto anche come movimento anti-Brat, sta rapidamente guadagnando popolarità. Ma cosa significa esattamente "Very Demure" e perché si sta diffondendo così velocemente?

Cosa Significa "Very Demure"?

Secondo la definizione del dizionario americano Merriam-Webster, il termine "demure" può essere tradotto come “riservato, modesto in modo artificiale”. Questo concetto si riferisce a uno stile di vita e di abbigliamento caratterizzato da sobrietà e discrezione, contrapposto agli atteggiamenti più audaci e provocatori. "Very Demure" incarna un’estetica raffinata e composta, valorizzando l’eleganza e la moderazione.

L'Origine e la Popolarità del Trend

Il termine "demure" è diventato particolarmente popolare nell'ultima settimana grazie ai video della famosa TikToker Jools Lebron. Nei suoi contenuti, Jools ha spiegato come comportarsi in maniera “demure” in vari contesti, come quello lavorativo, stilando una sorta di lista all'insegna della moderazione e della modestia. Questo approccio ha risuonato con molti utenti di TikTok, che hanno abbracciato lo stile "Very Demure" come un modo per distinguersi in maniera più sobria e raffinata.

Il Movimento Anti-Brat su TikTok

Il trend "Very Demure" è strettamente legato al movimento anti-Brat, che rappresenta una reazione contro l'esuberanza e l'eccesso dello stile "Brat". Mentre lo stile "Brat" celebra un atteggiamento sfacciato e spesso sopra le righe, l'approccio anti-Brat promuove un ritorno alla semplicità, alla moderazione e all'autenticità. Questo movimento incoraggia una femminilità meno esagerata e più naturale, valorizzando la bellezza sobria e non appariscente.

Perché il Trend "Very Demure" è Così Popolare?

In un’epoca in cui la cultura dell’eccesso e dell’ostentazione spesso domina i social media, il trend "Very Demure" offre un’alternativa attraente per chi desidera distinguersi in modo più discreto. Molti utenti di TikTok trovano nel movimento anti-Brat un modo per esprimere una femminilità più autentica e meno costruita. La popolarità di questa tendenza riflette un desiderio crescente di tornare a valori più semplici e tradizionali, riscoprendo il fascino della sobrietà in un mondo spesso caotico e rumoroso.

Come Abbracciare lo Stile "Very Demure"

Se ti senti attratto dal trend "Very Demure" e vuoi unirti al movimento anti-Brat, puoi iniziare adottando uno stile di abbigliamento più sobrio e raffinato. Scegli abiti con tagli classici, colori neutri e accessori minimalisti. Ma ricordati che "Very Demure" non riguarda solo l’aspetto esteriore: è anche una questione di atteggiamento. Abbraccia la discrezione e la compostezza nelle tue interazioni quotidiane, e opta per un comportamento più riservato e rispettoso.