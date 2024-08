Attenzione alle truffe: la Polizia di Stato avverte sui nuovi tentativi di frode via SMS

La Polizia di Stato ha lanciato un nuovo allarme sui social, mettendo in guardia i cittadini da un recente tentativo di truffa che sta circolando via SMS. Il messaggio in questione, che potrebbe apparire innocuo a prima vista, recita: “Ciao! Mi dispiace disturbarla! Posso avere un po’ del tuo tempo per un po’?”. Un tono cortese che, tuttavia, nasconde un insidioso raggiro.

Secondo quanto riportato dalla Polizia Postale, i truffatori puntano a coinvolgere la vittima in un dialogo, apparentemente legato a offerte di lavoro allettanti ma del tutto false. Dopo aver instaurato una sorta di fiducia con l'ignaro destinatario, i malintenzionati iniziano a chiedere somme di denaro con pretesti vari, in un crescendo di pressioni psicologiche.

Gli esperti raccomandano di non rispondere a questi messaggi e, anzi, di bloccare immediatamente il mittente sconosciuto per evitare ulteriori contatti. È anche importante non cliccare su eventuali link contenuti nei messaggi, poiché potrebbero portare a siti fraudolenti o infettare il dispositivo con malware.